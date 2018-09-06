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En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) son raporuna göre Türkiye, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri arasında bakın kaçıncı sırada yer alıyor.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre dünyada en çok altına sahip ülkeler sıralandı.

Dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler

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İşte en son rakamlarla ülkelerin altın rezervleri...
2 / 22

1- Amerika Birleşik Devletleri

1- Amerika Birleşik Devletleri
Altın rezervi (ton): 8.133,5
3 / 22

2- Almanya

2- Almanya
Altın rezervi (ton): 3.369,9
4 / 22

3- IMF

3- IMF
Altın rezervi (ton): 2.814,0
5 / 22

4- İtalya

4- İtalya
Altın rezervi (ton): 2.451,8
6 / 22

5- Fransa

5- Fransa
Altın rezervi (ton): 2.436,0
7 / 22

6- Rusya

6- Rusya
Altın rezervi (ton): 1.944,0
8 / 22

7- Çin Halk Cumhuriyeti

7- Çin Halk Cumhuriyeti
Altın rezervi (ton): 1.842,6
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8- İsviçre

8- İsviçre
Altın rezervi (ton):1.040,0
10 / 22

9- Japonya

9- Japonya
Altın rezervi (ton): 765,2
11 / 22

10- Hollanda

10- Hollanda
Altın rezervi (ton): 612,5
12 / 22

11- Hindistan

11- Hindistan
Altın rezervi (ton): 561,9
13 / 22

12- ECB

12- ECB
Altın rezervi (ton): 504,8
14 / 22

13- Tayvan

13- Tayvan
Altın rezervi (ton): 423,6
15 / 22

14- Portekiz

14- Portekiz
Altın rezervi (ton): 382,5
16 / 22

15- Suudi Arabistan

15- Suudi Arabistan
Altın rezervi (ton): 323,1
17 / 22

16- Kazakistan

16- Kazakistan
Altın rezervi (ton): 321,8
18 / 22

17- İngiltere

17- İngiltere
Altın rezervi (ton): 310,3
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18- Lübnan

18- Lübnan
Altın rezervi (ton): 286,8
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19- İspanya

19- İspanya
Altın rezervi (ton): 281,6
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20- Avusturya

20- Avusturya
Altın rezervi (ton): 280,0
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21- Türkiye

21- Türkiye
Altın rezervi (ton): 240,2
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altın Dünya Altın Konseyi Türkiye

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