En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...

Çünkü en çok arızalanan telefonlar belli oldu! İşte akıllı telefonların arızalanma oranları...

Ve sonunda açıklandı! İşte o telefonlar...

1 / 51 'Mobile Device Repair and Security Report' Mobil cihazların onarımlarını kapsayan yeni raporunu yayınladı. Söz konusu rapor ile en çok arızalanan akıllı telefonlar da belli oldu. İşte rapora göre akıllı telefonların arızalanma oranları...

2 / 51 Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)

3 / 51 Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)

4 / 51 Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)

5 / 51 Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)

6 / 51 Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)

7 / 51 Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)

8 / 51 Nokia 6 (yüzde 4)

9 / 51 Lenovo K8 Note (yüzde 5)

10 / 51 Moto G (5S) Plus (yüzde 6)

11 / 51 Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)

12 / 51 Samsung Galaxy S9 Plus 5.3 milyon sattı

13 / 51 Xiaomi Redmi 5A 5.4 milyon sattı

14 / 51 iPhone 7 5.6 milyon sattı

15 / 51 iPhone 8 Plus 8.3 milyon sattı

16 / 51 iPhone 8 12.5 milyon sattı

17 / 51 iPhone X 16 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)

18 / 51 Gelelim ülkemizde en çok satan telefonlara... Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

19 / 51 Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

20 / 51 Samsung Galaxy Note 8 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM

21 / 51 Samsung Galaxy Note 8 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

22 / 51 Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı: 4199 TL

23 / 51 Huawei P10 Plus Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

24 / 51 Huawei P10 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

25 / 51 Huawei P10 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera

26 / 51 Huawei P10 Plus Fiyatı: 2599 TL

27 / 51 iPhone 7 Plus Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük

28 / 51 iPhone 7 Plus Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM

29 / 51 LG G6 Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük

30 / 51 LG G6 Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM

31 / 51 LG G6 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP

32 / 51 LG G6 Fiyatı: 2299 TL

33 / 51 Sony Xperia XZ Premium Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük

34 / 51 Sony Xperia XZ Premium Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM

35 / 51 Sony Xperia XZ Premium Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP

36 / 51 Sony Xperia XZ Premium Fiyatı: 2990 TL

37 / 51 Samsung Galaxy S8 Plus Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

38 / 51 Samsung Galaxy S8 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

39 / 51 Samsung Galaxy S8 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP

40 / 51 Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı: 3499 TL

41 / 51 LG V20 Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

42 / 51 LG V20 Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM

43 / 51 LG V20 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera

44 / 51 LG V20 Fiyat: 2229 TL

45 / 51 iPhone X Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük

46 / 51 iPhone X Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM

47 / 51 iPhone X Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

48 / 51 iPhone X Fiyatı: 6199 TL

49 / 51 iPhone 7 Plus Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

50 / 51 iPhone 7 Plus Fiyatı: 3785 TL