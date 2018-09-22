En çok atık toplayan muhtarlık ödüllendirilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, "Sıfır Atık" projesi kapsamında "Muhtarlıklar Yarışıyor" konulu elektronik atık toplama yarışması düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğiyle, elektronik atıklar hakkında bilinç oluşturulması, bunların etkin bir şekilde toplanması, geri dönüştürülmesi ve doğaya verilen zararın an aza indirilmesi amacıyla yarışma düzenlendi. Bu kapsamda, yarışma için ilçedeki muhtarlık binalarına elektronik atıkların toplanması için biriktirme ekipmanları yerleştirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke çapında giderek yaygınlaşan ve Süleymanpaşa Belediyesinin de çözüm ortağı olduğu "Sıfır Atık" projesi kapsamında böyle anlamlı bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

- "Hem çevreyi korumaya katkıda bulunun hem de mahalleniz kazansın"

Eşkinat, elektronik atıkların insan sağlığına geri dönülmez zararlar verebildiğini belirterek, "Elektronik atıkları çöpe atmak tehlikeli ve yasaktır. Elektronik atıklar tehlikeli maddeler içeren atıklardır ve ayrı toplanması gerekir. Kullanım ömrünü tamamlamış atıklarınız, belediyemizi arayarak talep oluşturduğunuzda evinizden teslim alınmaktadır. Ya da atıklarınızı muhtarlıklarınıza götürerek 'Muhtarlar Yarışıyor' kampanyasına destek olun. Elektronik atıklarınızı muhtarlıklarınıza teslim edin, hem çevreyi korumaya katkıda bulunun hem de mahalleniz kazansın." ifadelerini kullandı.

Yarışma 28 Şubat 2019'da sona erecek. Ardından en fazla atık biriktiren muhtarlıklar tespit edilerek ödül verilecek.

