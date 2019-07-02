En çok bilgi valiliklerden istendi

ALİ KEMAL AKAN - Vatandaşlar geçen yıl Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en fazla başvuruyu valiliklere yaptı. Valiliklere 943 bin 73 bilgi edinme başvurusu ulaştı.

2018 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu'nda yer alan bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre azaldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına 2017 yılında 1 milyon 806 bin 958 başvuru yapılırken, 2018 yılında başvuruların sayısı 1 milyon 733 bin 799'a düştü.

Valilikler bilgi edinmek için başvuru yapılan kurumların başında geldi. 81 ilin valiliğine toplam 943 bin 73 bilgi edinme başvurusu yapıldı. Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular 644 bin 599 olarak gerçekleşti. 67 bin 296 başvuru reddedilirken 130 bin 999 başvuru diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi. Başvurusu reddedilen 618 kişi bu konuda yargıya itiraz etti.

En fazla bilgi başvurusu İstanbul ve Antalya valiliklerine yapıldı. İstanbul Valiliğine vatandaşlar 345 bin 330 başvuruda bulundu. İstanbul Valiliğini 186 bin 985 başvuruyla Antalya Valiliği, 23 bin 789 başvuruyla da Ankara Valiliği izledi.