En çok boyoz yiyen kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 5.’si düzenlenen “Boyoz Festivali” renkli görüntülere sahne olurken, İzmirliler boyoz yeme yarışması ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen “Boyoz Festivali”, yine büyük ilgi gördü. Gündoğdu Meydanı’ndaki çimlerde binlerce boyozsever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ikramı boyoz, yumurta, peynir ve çay eşliğinde kahvaltı yaparken, düzenlenen boyoz yeme yarışması ile de eğlenceli dakikalar geçirdi.

5 dakikada 9 boyoz

Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmaya yüzlerce İzmirli rağbet gösterdi, yapılan çekilişle yarışacak 10’ar aday belirlendi. Kadın yarışmacılar 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 8 boyoz yiyen 36 yaşındaki Ayşegül Aksoy kazandı. Erkekler kategorisinde ise rakipler oldukça iddialıydı. 20 adet boyuzu ilk bitirenin galip geleceği yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen 39 yaşındaki Turgay Yılmaz kazandı. Yarışmayı birinci bitirenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Festivalin organizasyonunda yer alan Radyo Romantik Türk DJ’lerinin müzikleri eşliğinde İzmirliler keyifli bir gün geçirdi.