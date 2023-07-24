HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'En çok bu rağbet görüyor' Faydaları saymakla bitmiyor! Artık İstanbul'da yetişiyor...

'En çok bu rağbet görüyor' Faydaları saymakla bitmiyor! Artık İstanbul'da yetişiyor...

24.07.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’in Göçbeyli köyünde 70 dekarlık arazi üzerinde, yıllık 50 ton yaban mersini meyvesi üretiliyor. Üretim yapılan alan ise havadan görüntülendi. Üretim merkezinde görevli olan Gönül Taşçı, "Şimdi zaten en çok bu rağbet görüyor. Yaban mersini meyvesi şeker hastalığına, kan şekeri dengelenmesine, idrar enfeksiyonuna, gece körlüğüne çok iyi geliyor. Birçok faydasını görüyorlar müşterilerimiz" dedi.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli köyünde bir üretim merkezinde Türkiye’de az bir üretimi olan "yaban mersini" meyvesi üretiliyor. 70 dekarlık arazi üzerinde yaklaşık 18 bin ağacın bulunduğu arazide ekimi yapılan yaban mersini meyvesi, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllık 50 bin ton üretim yapılan tesiste, önümüzdeki yıl için 170 bin ton üretim hedefi koyuldu.

AW941662_01

ANTİOKSİDAN DEPOSU! 'BLUEBERRY' OLARAK DA BİLİNİYOR

Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini olarak olarak tanınan meyve "Blueberry" adında da biliniyor. Üretim merkezinde daha çok kadın olmak üzere 100’ü aşkın mevsimlik işçi çalışıyor. Toplanan meyveler sepetlere koyularak paketlemek üzere soğuk hava deposuna getiriliyor.

AW941662_04

Soğuk hava deposunda paketlenen meyveler zincir marketlere dağıtılıyor. Şu anda üretim merkezinden Türkiye’nin her tarafına gönderilen yaban mersini, ilerleyen yıllarda yurt dışına da ihracatı başlayacak.

AW941662_03

"EN ÇOK BU RAĞBET GÖRÜYOR"

Üretim merkezinde görevli olan Gönül Taşçı, "Burada yaban mersini yetiştiriciliği yapıyoruz şu anda, ingilizce adı Blue Berries olarak geçiyor. Arazimiz 70 dönümlük, 18 bin ağacımız var. Buradaki ürünleri genellikle zincir marketlere veriyoruz. Burada mevsimlik işçilerimiz var. Onlarla topluyoruz günlük toplamamız oluyor zaten. Ürün toplandıktan sonsa ürün direkt depolama alanlarımız var ve orada paketlenip, etiket basılarak dağıtıma çıkarıyoruz. Burada mevsimlik işçilerimiz var, kadınlarımız var. Hijyenik ortamda üretimimiz yapılıyor. Şimdi zaten en çok bu rağbet görüyor. Yaban mersini meyvesi şeker hastalığına, kan şekeri dengelenmesine, idrar enfeksiyonuna, gece körlüğüne çok iyi geliyor. Birçok faydasını görüyorlar müşterilerimiz. Taze taze bahçemizden toplayıp alıyorlar. Kendileri hastalıklara iyi geldiğini bizzat bizlere söylüyorlar. Şu anda yurt dışına ihracat yapmıyoruz ama ileri zamanda yurt dışına da ihracat yapmayı planlıyoruz" dedi. (İHA)

AW941662_05

Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı... Balık hırsızlarına suçüstü! 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı...

AW941662_06

AW941662_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsatHer adımda hafifleyeceksiniz! Puma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat
Toplu taşımaya bela oldular! Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktıToplu taşımaya bela oldular! Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktı
Sokak ortasında kan donduran cinayet!Sokak ortasında kan donduran cinayet!
Anahtar Kelimeler:
yaban mersini Pendik göçbeyli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.