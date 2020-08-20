En çok bunu aradılar: Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!

Koronavirüs, seks dahil tüm gündelik aktivitelerde önemli değişiklikler meydana gelmesine neden oldu. Birçok ülke karantina sonrası yeni normalde nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağına dair vatandaşlarını bilgilendiren rehberler ve kurallar yayınlıyor. İngiltere de bu ülkelerden biri. Terrence Higgins Trust adlı kurum, karantina sonrası vatandaşların seks yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten bir rehber hazırlamıştı.

Koronavirüse yakalanma riskini en aza indiren seks pozisyonlarının yüz yüze gelinmeyen pozisyonlar olduğu açıklandıktan sonra Google’da en çok bu pozisyonlar arandı.

Şubat ayında 49.500 kez aratılan ‘reverse cow girl’ pozisyonu, geçtiğimiz ay 60 bin kez aratıldı. Doggy pozisyonunun aratılma sayısı ise Şubat’ta 14.800’den 18.100’e çıktı.

Yalnızca ‘seks pozisyonları’ terimi, geçtiğimiz ay Google’da 2.7 milyon kez arandı. ‘Spooning’ (kaşık pozisyonu) kelimesi ise Şubat ayında 14.800 kez aratılmışken bu sayı 18.000’e çıktı.

Yapılan araştırmalar karantina sonrası insanların %84’ünün yakın hane halkı dışındaki insanlarla cinsel ilişkiden kaçındığını gösteriyor. Terrence Higgins Trust adlı kurum ise, karantina sonrasında insanların seksten tamamen kaçınmasının gerçekçi olmadığını söyleyerek, koronavirüs yayılımı açısından en düşük riske sahip seks pozisyonlarını açıklamıştı. Aynı kurum, farklı hanelerde yaşayan partnerlerin herhangi bir yakınlarında Covid-19 semptomları olup olmadığı konusunda açıkça konuşulmasını tavsiye etmişti. Rehbere göre, kendini iyi hissetmeyen veya semptom gösteren kişiler, partnerleriyle seks yapmamalı ve kendini izole etmeli. Seks öncesi ve sonrası ellerin 20 saniye boyunca yıkanması da diğer öneriler arasında.