En çok erkekler intihar ediyor: Sorumluluk çok fazla

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 100 bin erkekten 13,5'i intihar ediyor. Bu oranın kadınlara kıyasla daha fazla olmasını değerlendiren psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Erkeğe yüklenen sorumluluk daha fazla” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi kendi hayatına son veriyor. Dünya genelinde erkek intihar oranının kadınlara kıyasla daha fazla olduğunun ön plana çıktığı raporda, her 100 bin erkekten 13,5'i, her 100 bin kadından 7,7'si intihar ediyor. Türkiye'de ise erkeklerde intihar oranı her 100 bin kişide 11,3 iken kadınlarda 3,2 olarak görülüyor. İntihar nedenlerinin başında akıl hastalıkları, ekonomik problemler, işsizlik, ailevi problemler ve günümüzde gittikçe artmaya başlayan uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerin yer aldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, kişinin intihar seviyesine gelmeden önce anlaşılabileceğini söyledi.