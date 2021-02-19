En çok erkekleri etkiliyor! Ömürden 16 yıl götürüyor!

Dünyanın birçok yerinden araştırmacının birleşerek Covid-19 can kayıpları üzerine yaptığı çalışmaya göre, hayatını kaybeden kişilerin ortalama yaşam sürelerinden 16 yıl daha az yaşadıkları ortaya çıktı.

ORTALAMA YAŞ 73 OLARAK KABUL EDİLİYOR

Scientific Reports dergisinde yayınlanan ve bir insanın ortalama yaşam süresinin 73 yıl olarak kabul edildiği araştırma, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 2,4 milyon kişinin verilerine bakılarak yapıldı.

EN ÇOK ÖLÜM 55-75 YAŞ ARASINDA

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yüzde 45’ini 55 ila 75 yaşları arasındaki kişilerin oluşturduğu belirtilirken, yüzde 30’unu 55 yaş altı, yüzde 25’ini ise 75 yaş üstü bireylerin oluşturduğu açıklandı.

ERKEKLER YÜZDE 44 DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Erkeklerin ortalama yaşam süresi 71, kadınların ise 76 olarak kabul edildiği araştırmada, erkeklerin kadınlara göre yüzde 44 daha fazla yaşam süresi kaybettiği belirtilirken, erkeklerin kadınlara göre 3 kat daha fazla yoğun bakım tedavisi gördüğü açıklandı.

Erkeklerin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetme sayısının kadınların 1,4 katı olduğu belirtilirken grip verileriyle Covid-19 verileri karşılaştırıldı.

Covid-19’un gribe göre 2 ila 9 kat daha fazla can kaybına neden olduğu açıklanırken, Gripten bir yıl içerisinde 300 bin ila 650 bin arası kişinin hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

