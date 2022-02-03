En çok gönderilen hayırlı, dualı kandil mesajları: Hayırlı, dualı Regaip Kandili mesajları

Müslümanların Regaip Kandili'nde yapması gereken birçok ibadet bulunuyor. Regaip Kandili'nde yapılması gereken ibadetlerin arasında tesbih namazı kılmak yer alıyor. Tesbih namazı 4 rekattan oluşuyor. Dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, akraba ziyaretleri de Regaip Kandili ibadetleri arasında yer alıyor. Müslümanlar her yıl birbirlerine hayırlı, dualı mesajları gönderiyor. İşte en çok gönderilen hayırlı, dualı kandil mesajları...

HAYIRLI, DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı kılmak çok sevaptır. Tesbih namazı kılmak için, "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" tesbihini ezbere bilmek gerekir. İşte tesbih namazı kılınışı:

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kez tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kez tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kez tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kez tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kez tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.



