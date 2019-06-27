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En çok haber takip eden ülkeler belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Dünyada en çok haber takip eden ülkeler belli olurken, Türkiye bu listenin üçüncü sırasında yer aldı.Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, haber okumaya yönelik yapılan araştırma istatistiklerini inceledi.

En çok haber takip eden ülkeler belli oldu

Dünyada en çok haber takip eden ülkeler belli olurken, Türkiye bu listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, haber okumaya yönelik yapılan araştırma istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avusturalya Kanberra Üniversitesinin ortak hazırladığı raporun yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye dünyanın en çok haber takip eden 3’üncü ülkesi oldu. Böylelikle Türkiye yüzde 78’lik bir orana sahip olurken, listenin başına yüzde 85 ile İsveç’in yerleştiği görüldü. İlk 5’te yer alan diğer ülkeler ise yüzde 79 ile Polonya, yüzde 77 ile Güney Kore, yüzde 70 ile İtalya olarak kaydedildi. Türkiye’de her gün en az 1 kere haberleri kontrol eden kesimin yüzde 42’sinin online olduğu anlaşılırken, yüzde 58’inin çevrimdışı kaynaklardan haberleri takip ettiği, yüzde 14’lük bir kesimin ise haber kaynağı olarak sosyal medyayı tercih ettiği analiz edildi.
Medyada en çok bu başlıklar konuşuldu
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber başlıkları da belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede 2019 yılının yarısında en çok konuştuğumuz haber başlıkları derlendi. 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimi, S-400 ve F35 başlıklarının yanı sıra Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim ve ABD ile İran arasında yaşanan kriz 2019 medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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