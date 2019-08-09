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En çok ihracat alüminyumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Temmuz döneminde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Sektör genel ihracattan yüzde 4.6 pay alırken, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Temmuz döneminde 4.78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektör genel ihracattan yüzde 4.6 pay alırken, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör oldu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 7 aylık dönemde ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 47 oranında artış yaşandığına dikkat çekerken, ihracat hedefine ulaşabilmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.
Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Temmuz ayı ve ilk 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.
Sektör Temmuz ayında geçen yılın aynı göre yüzde 3.48 artışla 710.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinden yüzde 4.5 pay aldı.
Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, 2019 Temmuz ayı itibarıyla 364.8 milyon dolar oldu. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85.8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 39.2 milyon dolar ile İngiltere, 38 milyon dolar ile İtalya izledi.
Temmuz ayında dördüncü en büyük pazar olan Irak’a ihracat ise yüzde 57 gibi dikkat çekici artışla 33.9 milyon dolara yükseldi.
2019 Ocak-Temmuz kümülatif verilerine bakıldığında ise sektör ihracatı yüzde 0.8 artışla 4.78 milyar dolar oldu ve genel ihracat içerisinden yüzde 4.6 pay aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu dönemde sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6’ıncı sektör oldu.
Alt sektörler olarak bakıldığında alüminyum ürün grubu 1.82 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1.1 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1.03 milyar dolar ile metallerden eşyalar ve 804 milyon dolar ile bakır sektörleri takip etti.
Öztiryaki, geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, 2019 yılında hedefi büyütmek için kalan 5 ayda çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını ve geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına hız vereceklerini kaydetti.
ABD’nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve özellikle Çin ile olan ticaret gerginliği ve ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntıların bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Öztiryaki, ABD’ye olan ihracatta ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. ABD’nin demir ve demir dışında Türkiye’nin en büyük dördüncü pazarı olduğunu ifade eden Öztiryaki, ilk 7 aylık dönemde bu ülkeye yüzde 47 oranında artışla 246.4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

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