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En çok intihar vakası Litvanya’da yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

İntihar olaylarındaki ülke sıralamaları belli olurken, bu tür vakaların en çok Litvanya’da yaşandığı saptandı.

En çok intihar vakası Litvanya’da yaşanıyor

İntihar olaylarındaki ülke sıralamaları belli olurken, bu tür vakaların en çok Litvanya’da yaşandığı saptandı. Türkiye ise bu sıralamanın 94’üncü basamağında yer aldı.

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, intihar olaylarındaki ülkelerin sıralamasını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in World Population Review verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, intihar olaylarının en çok yaşandığı ülke Litvanya olarak görüldü. Litvanya’yı da bu bağlamda Rusya ikinci sıradan takip ederken, Guyana üçüncü sıradan, Güney Kore dördüncü sıradan, Belarus ise beşinci sıradan izledi. 176 ülke baz alınarak hazırlanan raporda Türkiye’nin ise 94’üncü sırada yer aldığı kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki her 100 bin kişiden 7,3’ünde intihar girişimi yaşandığı belirlendi. En az intihar olayının yaşandığı ülke ise Antigua ve Barbuda olarak görülürken, buradaki intihar oranının 100 bin kişide 0,5 olduğu kayıtlara geçti.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, son 5 yıl içerisinde “intihar” başlığı altında 59 bin 817 haber yansıması tespit edildi. Sadece son bir yıl içerisinde haber adetlerine bakıldığında ise 36 bin 492 haber çıkışı saptandı. Böylelikle son yıllarda çıkan haber adetlerinde büyük artış yaşandığı görüldü.

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