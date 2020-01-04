En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), sosyal medya hesaplarına geçen yıl gelen sorulardan il bazında en çok merak edileni İstanbul'daki yeni projeler ve satış detayları oldu.

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşların sosyal medya üzerinden sorduğu soruları cevaplıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, idare tarafından geçen yıl sosyal medya platformları Twiter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 179 bin 479 soruya cevap verildi.

TOKİ'ye ocak ayında 7 bin 829, Şubat'ta 6 bin 660, Mart'ta 15 bin 377, Nisan'da 21 bin 154, Mayıs'ta 14 bin 772, Haziran'da 14 bin 797, Temmuz'da 28 bin 200, Ağustos'ta 12 bin 521, Eylül'de 19 bin 496, Ekim'de 8 bin 449, Kasım'da 10 bin 466, Aralık'ta 19 bin 776 soru soruldu.

Vatandaşlar, il bazında TOKİ'den en çok İstanbul'daki yeni projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra en çok merak edilen iller ise Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa ve Hatay olarak sıralandı.