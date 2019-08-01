En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk 7 ayında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk 10 filmden dördü yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 7 ayında 29 milyon 490 bin 362 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise 452 milyon 813 bin 906 liraya ulaştı.

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir 54 milyon 842 bin 530 lira oldu.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan rol aldı.

- 2,5 milyona yakın kişi Avengers: Endgame'i izledi

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", 2 milyon 480 bin 284 izleyiciye ulaşarak listenin ikinci sırasına girdi. Ödüllü oyuncular Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 44 milyon 824 bin 606 lira oldu.