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En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Yılın ilk 7 ayında beyaz perdeye yansıyan filmler 29 milyon 490 bin 362 kişiyi sinema salonlarına çekti

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk 7 ayında sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk 10 filmden dördü yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 7 ayında 29 milyon 490 bin 362 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise 452 milyon 813 bin 906 liraya ulaştı.

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir 54 milyon 842 bin 530 lira oldu.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan rol aldı.

- 2,5 milyona yakın kişi Avengers: Endgame'i izledi

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", 2 milyon 480 bin 284 izleyiciye ulaşarak listenin ikinci sırasına girdi. Ödüllü oyuncular Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 44 milyon 824 bin 606 lira oldu.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", bir milyon 218 bin 809 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen üçüncü film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 749 bin 173 lira hasılat elde edildi.

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" filmi de listenin dördüncü sırasında yer aldı. 2018 sonunda vizyona giren film, bir milyon 110 bini yılın ilk 7 ayında olmak üzere toplam 2 milyon 566 bin 826 kişi tarafından izlendi. Önceki yılın verileriyle birlikte filmden 34 milyon 135 bin 465 lira gelir elde edildi.

Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson'ın "Carol Denver" karakterine hayat verdiği "Captain Marvel" filmi, bir milyon 79 bin 931 kişi tarafından izlenerek, beşinci sıraya yerleşti. Ryan Fleck ile Anna Boden'in yönetmenliğini üstlendiği, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan ve Mckenna Grace'in rol aldığı yapımdan elde edilen hasılat ise 19 milyon 424 bin 345 lira oldu.

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin yaptığı "John Wick 3: Parabellum" 942 bin 206 kişi tarafından izlenerek gişede en çok izlenen altıncı film oldu. Filmin hasılatı ise 16 milyon 667 bin 399 liraya ulaştı.

Yılın en çok izlenen filmleri arasında yedinci sırayı "Çiçero" aldı. Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan filmi 934 binden fazla kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 11 milyon lirayı buldu. Serdar Akar'ın yönettiği yapımda başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent, Mehmet Ulay, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Selen Öztürk ve Altan Erkekli paylaştı.

- Onuncu sırayı animasyon filmi aldı

Jon Watts tarafından yönetilen “Örümcek Adam Evden Uzakta" filmi, 829 bin 348 izleyiciyle sekizinci sıraya ulaştı. Örümcek Adam macerasının devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının anlatan filmin hasılatı ise 15 milyon 400 bin 628 lira oldu.

Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiği ve 28 Aralık 2018'de vizyona giren "Aquaman", listenin dokuzuncu sırasında yer buldu. Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen'in rol aldığı yapım, 709 bin 361'i 2019'da olmak üzere toplam 1 milyon 100 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. Önceki yılın verileriyle birlikte yapımdan elde edilen gelir 17 milyon 398 bin 120 lira hasılat elde edildi.

Oscar ödüllü yönetmen Dean DeBlois'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya" filmi 695 bin 421 izleyiciyle onuncu sırada yer aldı. Cressida Cowell'ın aynı adlı romanından uyarlanan serinin devam filmi olan yapımdan elde edilen gelir, 9 milyon 852 bin 114 liraya ulaştı.

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