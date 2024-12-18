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  4. En çok izlenen uçuş oldu! Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak Halep'e indi

En çok izlenen uçuş oldu! Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak Halep'e indi

18.12.2024 18:32
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yaptı. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi.

En çok izlenen uçuş oldu! Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak Halep'e indi

Esad rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi.

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Halep Havalimanı Müdürü Muhammed el-Masri, gerekli teknik altyapı hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, Şam'dan ilk uçuşun başarılı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Masri, Halep Havalimanı'nın da yakın zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

AA-20241218-36516441-36516438-ESED_REJIMININ_YIKILMASINDAN_SONRA_SAM_HAVALIMANINDAN_KALKAN_ILK_UCAK_HALEPE_INDI

HAVALİMANLARI YÜZDE 100 HAZIR

Yolcular arasında yer alan gazeteci Musa el-Ömer de başkentten Halep'e gelen uçakta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ömer, "Şam ve Halep havalimanları yüzde 100 hazır. Bu seferde yer almaktan çok mutluyum. Çok şanslıyım. Yetkililerden aldığım bilgiye göre, Şam Havalimanı da çok yakında uluslararası uçuşlara açılacak." dedi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam uçak Halep
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