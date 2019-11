En çok izmarit toplayan çeyrek altın ile ödüllendirilecek

Nevşehir Belediyesi tarafından dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevreye verdiği zarar dolayısıyla çevre kirliliğine yol açarak çevredeki canlı ve bitkilerin yaşamları için risk oluşturan sigara konusunda dikkat çekmek amacıyla ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde en çok izmarit toplayanlara çeyrek altından kitaba, formadan fidana çok sayıda hediye dağıtılacak.

Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için bir süre önce ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyasını başlatan Nevşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde; 10 gram izmarit getirene kişi adına fidan dikimi, 50 gram izmarit getirene sinema bileti, 100 gram izmarit getirene başkan imzalı kitap, 200 gram izmarit getirene Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi verilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, “ Biz şehrimizi güzelleştirmek istiyoruz. Bu güzelliği hem fiziksel anlamda gerçekleştirmek hem de şehrin her bölgesini temiz hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda farklı etkinlikler farklı projeler yapıyoruz. Daha önce temiz şehir Nevşehir kampanyası başlatmıştık. Şehrimizin her bir ferdi bu kampanyaya ciddi manada ilgi göstermişti. Şimdi sokaklarımızın farklı noktalarında izmaritler görüyoruz. Şehirde izmaritinde olmasını istemiyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için “İzmaritsiz sokaklar” kampanyası var. Bu kampanyaya gerçekten şehrimizde inanılmaz bir ilgi var. Şehrimizin her bir ferdi her bir bireyi bu kampanyaya ciddi manada ilgi gösteriyor. Öyle videolar hey güzel fotoğraflar geliyor ki bunlar bizleri mutlu ediyor. Her bir sokakta kardeşimiz bir tane izmarit bile görse bu izmariti alıyor. Burada her bir sokakta bulunan bir izmaritin ortadan kaldırılması bizim için bir amaçtı. Şuanda da bu amacı bu hedefi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun içinde çok mutluyuz. Bu kampanyaya bu kadar ciddi destek veren şehrimizin her bir ferdine çok teşekkür ederim” dedi.

“İzmariti en çok getiren çeyrek altın alacak”

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde izmarit getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek. Bu kapsamda en çok izmarit getiren bir kişiye her ay bir çeyrek altın hediye edilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şimdi bu kampanya için özendirmek gerekiyor. Bu kampanya kapsamında da biz dedik ki 10 gram izmarit getiren her kardeşimize bir fidan dikelim. 50 gram izmarit getiren vatandaşlarımıza bir sinema bileti takdim ediyoruz. 100 gram izmarit getirenlere imzalı kitap hediye ediyoruz. 200 gram izmarit getiren kardeşlerimizle akşam yemeği yiyeceğiz. En çok izmarit getiren kardeşimize ise bir tane çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu kampanyayı her ay aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu kampanyaya ilgi duyan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.