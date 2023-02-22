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En çok İzmir için korkuluyor! Yeni deprem riski olan bölgeleri birer birer açıkladılar: "Maalesef topun ağzında"

22.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de felakete yol açan depremlerin ardından gözler uzmanların uyarılarına çevrildi. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin başka alanlarda da deprem riskini artırdığını belirten uzmanlar, KKTC ve 3 yıl önce büyük bir deprem yaşayan İzmir'in yanı sıra Türkiye'deki 2 noktayı daha işaret etti. Peki deprem tehlikesi altındaki bölgeler nereler? İşte ayrıntılar...

En çok İzmir için korkuluyor! Yeni deprem riski olan bölgeleri birer birer açıkladılar: "Maalesef topun ağzında"

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 2 hafta sonra bu kez Hatay'da büyük bir deprem meydana geldi. Devamında yaşanan artçıyla yürekler bir kez daha ağza geldi. Tüm Türkiye'yi teyakkuz haline geçiren depremler sonrası hangi bölgelerin deprem riski altında olduğu merak konusu oldu.

3 İLİ SAYDILAR

Uzmanlar yaşanan büyük depremlerin başka noktaları da tetiklediği görüşünü paylaştı. Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Samet Arslan'ın Show Haber'e yaptığı değerlendirmelere göre İzmir, Bingöl ve Bolu deprem riski altındaki bölgelerde yer alıyor.

"MAALESEF TOPUN AĞZINDA"

Prof. Dr. Süleyman Pampal bu deprem sırasında civarda meydana gelen örselenmeye dikkat çekerken "Şu anda Hatay'dan güneye doğru, Ölüdeniz fayı, Ortadoğu, Suriye, Lübnan ve İsrail maalesef topun ağzında" diye konuştu.

"HEM ZEMİNİ İYİ DEĞİL HEM DE KIRILMAMIŞ PARÇA VAR

Pampal'ın dikkat çektiği diğer iller ise Bolu ve İzmir oldu. "Bolu'nun hem zemin olarak iyi değil hem de kırılmamış bir parça var" diyen Pampal buradaki riske karşı uyardı.

"EN ÇOK KORKTUĞUMUZ YERLERDEN BİRİ"

Öte yandan Pampal, İzmir'deki tehlikeye de dikkat çekti. "Şu anda en çok korktuğumuz yerlerden biri İzmir" diyen Pampal, "Körfez'den, Mustafakemalpaşa'dan doğuya doğru uzanan İzmir fayı var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Samet Arslan ise Hatay merkezli depremin Kahramanmaraş merkezli depremlerden bağımsız, tetiklenen bir deprem olduğunu ifade ederken başka bir fayda yaşandığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Adana'ya çok yakından geçip, Akdeniz'e gidip, Kıbrıs'ın güneyinden Ege bölgesine doğru gidiyor. Kıbrıs'ta kayıtlarda 7.2, 7.3'e kadar depremler olmuş."

Depremin kuzey batı yönünde bir hareket başlattığını belirten Arslan, Bingöl ve çevresinin risk altında olduğunu kaydetti.

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