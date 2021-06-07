En çok kişisel veri toplayan iPhone uygulamaları bulundu!

App Store iOS kullanıcılarının ihtiyacına veya isteğine göre birçok uygulamayı bulabileceği bir mağaza. Apple bu mağazayı denetlerken, gizliliğe önem verdiğini her fırsatta vurguluyor. Hatta şirket, iOS 14.5 güncellemesi ile Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini getirerek uygulamanın kullanıcıların verilerini takip etmesini kullanıcılarının iznine bırakmış durumda. Ayrıca Apple, App Store'da uygulamaların hangi verilere erişebildiğini gösteren gizlilik etiketlerini de kullanıcılarına sundu. Bir Sanal özel ağ (VPN) sağlayıcısı şirketin raporu ise App Store'daki en çok kişisel veri toplayan uygulamaları ortaya çıkardı.

İŞTE EN FAZLA KİŞİSEL VERİYİ TOPLAYAN UYGULAMA

Sanal özel ağ (VPN) sağlayıcısı Surfshark şirketi, farklı uygulama kategorilerine baktı ve kullanıcılardan en fazla ve en az veri toplayan uygulamaları buldu. Şirketin verilerine göre, mesajlaşma ve görüntülü aramalar kategorisinde Facebook Messenger en fazla kişisel veriyi toplarken, Cisco Webex Meetings en az kişisel veriyi toplayan uygulama olarak öne çıkıyor.

FACEBOOK VE CLUBHOUSE KARŞI KARŞIYA

Sosyal medya uygulamaları arasında ise Facebook, en fazla kişisel veriyi topluyor. Bu kategoride en az veriyi Clubhouse topluyor. Şirketin buldukları en popüler uygulamaların en çok miktarda kişisel veri topladığını gösteriyor.