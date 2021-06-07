HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. En çok kişisel veri toplayan iPhone uygulamaları bulundu!

En çok kişisel veri toplayan iPhone uygulamaları bulundu!

07.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir VPN (Sanal özel ağ) sağlayıcısı, en çok kişisel veri toplayan iPhone uygulamalarını mercek altına aldı. Şirket, en popüler iOS uygulamalarının aslında en çok miktarda kişisel veri toplayan uygulamalar olduğunu keşfetti. Peki en çok kişisel veri toplayan uygulamalar hangileri?

En çok kişisel veri toplayan iPhone uygulamaları bulundu!

App Store iOS kullanıcılarının ihtiyacına veya isteğine göre birçok uygulamayı bulabileceği bir mağaza. Apple bu mağazayı denetlerken, gizliliğe önem verdiğini her fırsatta vurguluyor. Hatta şirket, iOS 14.5 güncellemesi ile Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliğini getirerek uygulamanın kullanıcıların verilerini takip etmesini kullanıcılarının iznine bırakmış durumda. Ayrıca Apple, App Store'da uygulamaların hangi verilere erişebildiğini gösteren gizlilik etiketlerini de kullanıcılarına sundu. Bir Sanal özel ağ (VPN) sağlayıcısı şirketin raporu ise App Store'daki en çok kişisel veri toplayan uygulamaları ortaya çıkardı.

İŞTE EN FAZLA KİŞİSEL VERİYİ TOPLAYAN UYGULAMA

Sanal özel ağ (VPN) sağlayıcısı Surfshark şirketi, farklı uygulama kategorilerine baktı ve kullanıcılardan en fazla ve en az veri toplayan uygulamaları buldu. Şirketin verilerine göre, mesajlaşma ve görüntülü aramalar kategorisinde Facebook Messenger en fazla kişisel veriyi toplarken, Cisco Webex Meetings en az kişisel veriyi toplayan uygulama olarak öne çıkıyor.

iPhone

FACEBOOK VE CLUBHOUSE KARŞI KARŞIYA

Sosyal medya uygulamaları arasında ise Facebook, en fazla kişisel veriyi topluyor. Bu kategoride en az veriyi Clubhouse topluyor. Şirketin buldukları en popüler uygulamaların en çok miktarda kişisel veri topladığını gösteriyor.

Hangi kategorilerin gizliliği en çok ihlal uygulamalara sahip olduğunu bilmek istiyorsanız şöyle bir liste sunuluyor:

En çok kişisel veri toplayan ilk 5 uygulama kategorisi

  • Sosyal Medya
  • Yemek Siparişi
  • Alışveriş
  • Flört
  • Ödemeler
Yeni iPhone’lar daha büyük bir pile sahip olacakYeni iPhone’lar daha büyük bir pile sahip olacak

En az kişisel veri toplayan uygulama kategorileri ise listenin sonunda yer alıyor. Bu kategoriler ise şöyle sıralanıyor:

En az kişisel veri toplayan ilk 5 uygulama kategorisi

  • Tarayıcılar
  • Fotoğraf Düzenleme
  • Çocuk Uygulamaları
  • E-posta
  • Hava Durumu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ile neler sunacak?Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ile neler sunacak?
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
facebook Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide uygulamaların ismini vermedikten sonra neye yaradı bu araştırma. peeeh

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.