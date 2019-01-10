En çok kitap okuyan bölge Marmara oldu

İSTANBUL,(DHA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Türkiye’nin kitap okuma alışkanlığına ışık tutan araştırmada geçtiğimiz yıl 3 milyon adetten fazla kitap alışverişinin yapıldığı kaydedildi. En çok kitabın ekim ve kasım aylarında alındığını açıklayan şirket, alışverişlerin yüzde 90’ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitaplarının oluşturduğunu belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KİTAPLARINDA

Siparişlerin yüzde 60’ının mobil siteden ve uygulamalarından geldiğini ifade eden şirket, yıl içinde ilginin en fazla olduğu kasım ayında, üç gün süren Efsane Cuma kampanyasında 55 bin kişinin 30 bin çeşitten fazla kitap alışverişi yaptığını kaydetti. Bir önceki yıla göre en fazla artış ise eğitim kitaplarında yaşandı.