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En çok kitap okuyan hükümlü eşiyle görüşecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Mardin'de, cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen kitap bağış programında konuşan Başsavcı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlülerin ödüllendirileceğini ifade ederek, En çok kitap okuyan hükümlülere eşle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak dedi.

Mardin'de, cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen kitap bağış programında konuşan Başsavcı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlülerin ödüllendirileceğini ifade ederek, En çok kitap okuyan hükümlülere eşle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak dedi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize ettiği, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) desteklediği program kapsamında Mardin Barosu tarafından cezaevindeki hükümlüler için kitap bağışı yapıldı. Mardin E Tipi Cezaevi?nde bulunan kütüphaneye baro, 500 kitap bağışında bulundu. ÇATOM ise hükümlülere kişisel eğitim verip, müzikli eğlence programı düzenledi. Etkinliğe Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Barosu Başkanı Çelebi Aras, ÇATOM yöneticisi Dilek Sınav ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlünün eşiyle görüşme gibi birçok alanda ödüllendirileceğini söyledi. Mardin Barosu'nun cezaevi kütüphanesine bağışladığı 500 kitap için teşekkürlerini ileten Başsavcı Bektaş, şöyle konuştu
Mardin Baromuz, ceza infaz kurumumuzdaki kütüphanemizi güçlendirdi. Bize 500 kitap hediye etti. Ama kitaplar raflarda kalsın diye hediye edilmedi. Burada zaten zamanımız bol. Hepimizin yapacak başka bir işi de yok. Bol bol kitap okuyacağız. Hatta cezaevi müdürümüzle konuşayım. Sizlere sosyal çerçevede verilen hak ve ödüller kapsamında iyi halde olma gibi buna belli sayıda kitap okuyan hükümlülere ödül verilebilir. Kütüphanede raflarda durmasın o kitaplar. Takip edeceğim, kim daha çok kitap okursa, yasal çerçevede verilen ödüllere ekleyebiliriz. En çok kitap okuyan hükümlülere eşiyle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak.

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