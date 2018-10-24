En çok kitap okuyan kareteciler ödüllendirildi

"Profesyonel spor yapan çocukların akademik başarılarının zayıf olduğu görüşü var. Ben de kendimden yola çıkarak böyle bir şey olmadığına ve aksinin ispat edilmesi gerektiğine inanarak bu adımı attım. Sportif başarıyla akademik başarının eşit ilerlemesi hususunda ciddi anlamda uğraşıyoruz. Geçen yıl, 50 öğrencimiz 310 kitap okudu. Bu yıl projeye 89 sporcu katıldı, toplamda 812 kitap okundu. Puanlama yapılırken, okunan kitap sayısı,kitapların yaşlara uygunluğu, özetlerin öğrencinin yaşına uygunluğu,özetlerin öğrencinin ifade gücü, sınav notları gibi boyutlar göz önüne alındı. Bu nedenle, jürimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü gibi bir sonuç çıkmadı. Bu nedenle ilk üç gibi bir gruplandırma yapıldı. Projeye katılan bütün çocuklarımız ödüle layıktır."

Aydoğan, geçen yıldan farklı olarak bu yıl yarışmaya 4 karate kulübünün daha katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Kağıthane Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aydoğan, gençliğe sporu sevdirmeyi, sporun yenileyici ve disipline edici gücünden faydalanarak sağlıklı, ahlaklı, güçlü, başarılı ve topluma faydalı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kağıthane Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde, yaz döneminde en çok kitap okuyarak özet çıkaran ve okudukları kitaplardan sınava tabi tutularak, dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü, ''Sporumu yapıyorum kitabımı okuyorum'' projesi kapsamında en çok kitap okuyan kareteciler ödüllendirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da amatör spor kulüplerine ve sporculara destek verdiklerini ifade ederek, ''Çocuklarımız derslerinde başarılıysa spordaki başarıları kalıcı ve uzun süreli olur. Proje kapsamında çocuklarımız hem sporunu yapıyor hem de kitabını okuyor. Bu projeyi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum. ve kutluyorum.'' dedi.

Er-sa Spor Kulübü'nden Hatice Damla Özberk, Beren Belekoğlu ve Yağmur Nas Civitoğlu, Çetinel Spor Kulübü'nden, Sude Naz Neyse, Ecrin Yağmur Özer ve Zeynep Cansu Güler, Dalan Karate Spor Kulübü'nden ise Sıla Nur Özcan, Çağla Görece Matilda ve Ömer Yiğit Aker dereceye girdi.

Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü'nde ise yarışmacılar üç ayrı kategoride değerlendirildi. Bu göre, "Ümit" kategorisinde, Ali Kalender, Nazmi Yiğit Çatuk, "Yıldız" kategorisinde,İsmail Doğukan

Şit, Emsal Elif Sunar, Kerem Kaya, "Minik" kategorisinde, Merve Naz Siri,Yusuf Özdemir ve Yasemin Buse

Ablak başarılı bulundu.

Bu arada Kağıthane Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aydoğan, Belediye Başkanı Kılıç'a projeye verdikleri desteklerden dolayı plaket verdi.

Törenin sonunda yarışmaya katılan 89 karete sporcusuna katılım belgesi takdim edildi.

