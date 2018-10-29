En çok kullanılan Android sürümü hangisi

Malum, söz konusu akıllı telefonlar olduğunda kabul gören iki işletim sistemi mevcut. Bunlardan birisi Apple’ın kendi ekosisteminde kullandığı iOS, diğeri ise Google tarafından geliştirilen Android.

iOS tarafında güncellemeler tarafında herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Apple son bir kaç senedir iPhone 5s ve üstü modelleri için güncel iOS sürümünü yayınlamaya devam ediyor. Söz konusu Android olduğunda ise işler biraz değişiyor.

Google en güncel Android sürümü olan Pie’ı yayınlayalı hayli süre geçti. Hatta Android Pie’ın kararlı sürümü yayınlanalı da 3 aydan fazla oldu. Fakat bu 3 aylı süreye karşın, Android Pie hala en çok kullanılan Android sürümleri arasında yer almıyor.

Ekim ayı için açıklanan en çok kullanılan Android sürümleri tablosunda 2010 yılında çıkan Gingerbread bile varken, en güncel Android sürümü olan Pie yer almıyor.

Öte yandan tabloya baktığımızda, en çok kullanılan Android sürümünün 2016’da yayınlanan Nougat olduğunu görüyoruz.

Android Nougat içerisinde yer alan 7.0’ın kullanım oranı yüzde 18.1’ken, 7.1’in kullanım oranı ise 10.1.

Geçtiğimiz sene çıkan Oreo da kullanıcı kitlesini hayli genişletmiş durumda. Keza Android Oreo kullanımı toplam bazda yüzde 21.5’e ulaşmış durumda.

Galaxy S10’un ayak sesleri duyulmaya başladı



