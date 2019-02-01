En çok lazer yanığı şikayet konusu oldu

Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, geçen yıl en çok lazer epilasyonu yanıklarıyla ilgili şikayet aldıklarını belirterek, "Türkiye genelinde hemen her gün 3-4 kişiden bu konuda şikayetler geliyor. Gerekli durumlarda o davalara da müdahil olabiliyoruz." dedi.

Çalıkoğlu, düzenlediği basın toplantısında, lazer epilasyonlarının basit bir işlem olarak görüldüğünü ancak sonuçlarının çok ağır olabileceğini söyledi.

Lazer tedavisinin dozunun mutlaka doktor tarafından ayarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Lazerli işlemler istenmeyen kılların yok edilmesinde değil birçok başka hastalıkta da kullanılabilen ciddi yan etkileri olabilen bir cihazdır. Bu cihazın ehil bir el tarafından kullanılması gerekir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, lazer işlemleri yaptıracak kişilerden mutlaka onam formu alınması gerektiğine işaret ederek, bunun birçok yerde yapılmadığını belirtti.

Lazer epilasyonların doğru kişilerce doğru yerlerde uygulanmadığının altını çizen Çalıkoğlu, "İşlem yaptıracak olanlar hasta olarak görülmediği için bu tedavide tıbbi bir tedavi olarak kabullenilmediği için diğer hastalıkların tedavisinde olduğu gibi onam formu alınmıyor. Hasta başına ne geleceğini bilmiyor." diye konuştu.