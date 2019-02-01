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En çok lazer yanığı şikayet konusu oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: - "Geçen yıl derneğimize en çok lazer epilasyon yanığıyla ilgili şikayetler geldi" - "Türkiye genelinde hemen her gün 3-4 kişiden bu konuda şikayetler geliyor. Gerekli durumlarda o davalara da müdahil olabiliyoruz" - "40 yaş üzeri erkeklerde botoks taleplerinde bir artış var"

Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, geçen yıl en çok lazer epilasyonu yanıklarıyla ilgili şikayet aldıklarını belirterek, "Türkiye genelinde hemen her gün 3-4 kişiden bu konuda şikayetler geliyor. Gerekli durumlarda o davalara da müdahil olabiliyoruz." dedi.

Çalıkoğlu, düzenlediği basın toplantısında, lazer epilasyonlarının basit bir işlem olarak görüldüğünü ancak sonuçlarının çok ağır olabileceğini söyledi.

Lazer tedavisinin dozunun mutlaka doktor tarafından ayarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Lazerli işlemler istenmeyen kılların yok edilmesinde değil birçok başka hastalıkta da kullanılabilen ciddi yan etkileri olabilen bir cihazdır. Bu cihazın ehil bir el tarafından kullanılması gerekir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, lazer işlemleri yaptıracak kişilerden mutlaka onam formu alınması gerektiğine işaret ederek, bunun birçok yerde yapılmadığını belirtti.

Lazer epilasyonların doğru kişilerce doğru yerlerde uygulanmadığının altını çizen Çalıkoğlu, "İşlem yaptıracak olanlar hasta olarak görülmediği için bu tedavide tıbbi bir tedavi olarak kabullenilmediği için diğer hastalıkların tedavisinde olduğu gibi onam formu alınmıyor. Hasta başına ne geleceğini bilmiyor." diye konuştu.

Hastaların genellikle lazer yanıklarıyla kendilerine başvurduğunu aktaran Çalıkoğlu, başvuruları incelediklerinde kişilerin yanıkla ilgili de önceden bilgilendirilmediklerini ve onam formlarının alınmadığına şahit olduklarını kaydetti.

- "Lazer cihazlarını sadece hekim kullanabilir"

Merdiven altı uygulamaların enfeksiyon, ciltte oluşan deformasyon, yanık ve kalıcı izle sonuçlanabildiğine dikkati çeken Çalıkoğlu, "Hukuken lazer kelimesi geçen cihazları sadece doktorlar kullanabilir. Sağlık Bakanlığı ile bu konudaki görüşmelerimiz de devam ediyor. Halk sağlığı açısından da hastanın sağlığını, deri bütünlüğünü bozmamak için önce bir dermatoloji uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir. Lazer epilasyonunun yapılmaması gereken durumlar, uygulanmaması gereken yerler vardır. Dozları, bölgeye göre ayarlanmalıdır." bilgisini verdi.

Lazer epilasyonu için güzellik salonlarına gidilmemesi uyarısında bulunan Çalıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktor görmeden mutlaka böyle bir tedaviye başlanmamalı. Dermatoloji uzmanının görmesi en idealidir. Derinizdeki hastalıkların tedavisinin, tanısının ne olduğunu en iyi bir dermatoloji uzmanı bilir. Hastaya bu yöntemle ilgili neler olabileceği de o görüşme sırasında anlatılmalı ve hastadan aldığımız gibi bir onam formunu da beraber imzalamalılar. Bir seans sayısı vermek de çok mümkün değildir. Bu seans sayıları da bir pazarlama yöntemi olarak kullanılıyor. Bu işlemler uygun ellerde en az 4-6 seanslık bir tedavi gerektirir."

Türk Dermatoloji Derneğine lazer epilasyonları nedeniyle çok sayıda şikayet geldiğini dile getiren Çalıkoğlu, "Geçen yıl derneğimize en çok lazer epilasyonu yanıklarıyla ilgili şikayetler geldi. Türkiye genelinde hemen her gün 3-4 kişiden bu konuda şikayetler geliyor. Gerekli durumlarda o davalara da müdahil olabiliyoruz." dedi.

- "40 yaş üstü erkeklerde botoks taleplerinde artış var"

Çalıkoğlu, güzelliğe ilişkin algı operasyonu yürütüldüğünü ifade ederek, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bu yapılıyor. Hem sosyal medyadan hem görsel medyadan ergen yaş grubundakiler çok etkileniyorlar. Her zaman güzel ve genç olmak gibi bir hedef var. Güzelliği sağlıktan bağımsız görüyoruz. Bu doğru değil. Güzellikle ilgili uygulamaların da sağlıklı olması lazım. Güzellik uğruna sağlığı kaybetmek doğru değil." diye konuştu.

Güzelleşmenin kadın, erkek herkesin hakkı olduğunu belirten Çalıkoğlu, "40 yaş üstü erkeklerde botoks taleplerinde artış var." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
epilasyon Lazer Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu Türk Dermatoloji Derneği

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