HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. En çok makarnada kullanılıyor! ‘Beyin yiyen mikrop’ sosta çıktı...5 kişi yoğun bakıma alındı

En çok makarnada kullanılıyor! ‘Beyin yiyen mikrop’ sosta çıktı...5 kişi yoğun bakıma alındı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
11.09.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da bir doğum gününe katılan konuklar, yemek yedikten sonra ‘beyin yiyen mikrop’ virüsü nedeniyle hastaneye geldi. Ülke gündemini sarsan Paris’te doğum gününde pestolu yemek yiyen kişilerden 5 kişi hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorlar, bulaşıcı hastalık olan beyni yiyen ‘botulizm’ virüsünden şüpheleniyor.

Fransa’nın Paris şehrinde bir restoranda yemekli doğum gününe katılan konuklara, Fransız el yapımı bir markanın yabani sarımsaklı pesto soslu yemek ikram edildi. İkramın ardından ard arda gelen günlerde toplamda 5 kişinin rahatsızlanarak hastaneye gittiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yabani sarımsaklı pesto sosunun içerisinde canlı beyin yiyen mikropların olduğu tespit edildi.

makarna

SOSTA ÇIKAN BEYİN YİYEN MİKROP NEDENİYLE DURUMLARI ‘KRİTİK’

Yemekte konserve sardalya yiyen misafirler, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurarak yaşam destek ünitesine bağlandılar. Beyin yiyen mikrop nedeniyle ‘botulizm’ virüsü nedeniyle hastane başvuran misafirlerin sağlıkları kritik durumda olsa da bilinçlerinin açık olduğu bilgisi verildi.

sos

PESTO SOSU FESTİVALLERDE SATILMIŞTI

İlk olarak 2024 yılında Mart ayında festivallerde satılan yerel pesto sosu markası, son ürünü Eylül ayında satıldı. Indre-et-Loire hastanesi, toplamda 600 adet üretilen ve satışı yapılan ürünlerin derhal bulunmasını isterken, aynı sosu satın alanların çöpe atmalarını veya imha etmeleri gerektiğini bildirdi.

aa

BEYİN YİYEN MİKROP ‘BOTULİZM’ VİRÜSÜ NEDİR?

Botulizm, sinir sistemini etkileyen ‘Clostridium botulinum’ adı verilen bir toksinin neden olduğu nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Sinir sistemine saldıran virüsün solunum sorunlarına ve kas felcine neden olabilirken, vakaların yaklaşık yüzde 10'unun ölümcül olabileceği öğrenildi.

konserve

Botulizm genellikle yanlış işleme sonucu oluşan toksinle kirlenmiş yemekler yoluyla bulaşırken, 2023 yılında Eylül ayında Rugby Dünya Kupası sırasında Bordeaux'da gıda kaynaklı botulizm virüsünden 16 kişinin etkilediği ortaya çıktı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
virüs Fransa makarna doğum günü
En Çok Okunan Haberler
Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.