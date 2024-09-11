En çok makarnada kullanılıyor! ‘Beyin yiyen mikrop’ sosta çıktı...5 kişi yoğun bakıma alındı

Fransa’nın Paris şehrinde bir restoranda yemekli doğum gününe katılan konuklara, Fransız el yapımı bir markanın yabani sarımsaklı pesto soslu yemek ikram edildi. İkramın ardından ard arda gelen günlerde toplamda 5 kişinin rahatsızlanarak hastaneye gittiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yabani sarımsaklı pesto sosunun içerisinde canlı beyin yiyen mikropların olduğu tespit edildi.

SOSTA ÇIKAN BEYİN YİYEN MİKROP NEDENİYLE DURUMLARI ‘KRİTİK’

Yemekte konserve sardalya yiyen misafirler, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurarak yaşam destek ünitesine bağlandılar. Beyin yiyen mikrop nedeniyle ‘botulizm’ virüsü nedeniyle hastane başvuran misafirlerin sağlıkları kritik durumda olsa da bilinçlerinin açık olduğu bilgisi verildi.

PESTO SOSU FESTİVALLERDE SATILMIŞTI

İlk olarak 2024 yılında Mart ayında festivallerde satılan yerel pesto sosu markası, son ürünü Eylül ayında satıldı. Indre-et-Loire hastanesi, toplamda 600 adet üretilen ve satışı yapılan ürünlerin derhal bulunmasını isterken, aynı sosu satın alanların çöpe atmalarını veya imha etmeleri gerektiğini bildirdi.

BEYİN YİYEN MİKROP ‘BOTULİZM’ VİRÜSÜ NEDİR?

Botulizm, sinir sistemini etkileyen ‘Clostridium botulinum’ adı verilen bir toksinin neden olduğu nadir görülen ancak ciddi bir hastalıktır. Sinir sistemine saldıran virüsün solunum sorunlarına ve kas felcine neden olabilirken, vakaların yaklaşık yüzde 10'unun ölümcül olabileceği öğrenildi.

Botulizm genellikle yanlış işleme sonucu oluşan toksinle kirlenmiş yemekler yoluyla bulaşırken, 2023 yılında Eylül ayında Rugby Dünya Kupası sırasında Bordeaux'da gıda kaynaklı botulizm virüsünden 16 kişinin etkilediği ortaya çıktı.