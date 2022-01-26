En çok merak edilen sorunun yanıtı bulundu! Covid aşıları doğurganlığı etkiliyor mu?

Covid aşısı ile ilgili ABD ve İngiltere’de yapılan araştırma sonuçları kadınların en çok merak ettiği sorunun yanıtını ortaya çıkardı. Özellikle hamile ve hamile kalmayı planlayanların arada kalmasına neden olan aşının doğurganlıkla bir ilgisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı nihayet belli oldu.

Tüp bebek veya doğurganlık tedavisi gören kadınların covid aşısı ile ilgili endişelerini gidermeye yardımcı oldu. Yapılan araştırmalarda, covid aşısının bir kadının çocuk sahibi olma ihtimalini etkilemediği belirlendi.

New York’taki araştırmacılar, Covid aşısının tüp bebek tedavisi gören kadınlar üzerinde de olumsuz bir etkisi olmadığını bildirdi.

SONUÇLAR AYNI ÇIKTI

Uzmanlar, iki doz Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarıyla aşılanmış hamile kadınları ve aşı yaptırmayanları inceledi. Sonuçların, iki taraf için de aynı olduğu aktarıldı.

Araştırmanın baş yazarı, Dr Devora Aharon, aşılı ve aşısız kadınlar arasında ‘yumurta kalitesi veya embriyo gelişimi’ açısından bir fark olmadığını da ekledi.

Aharon, “Aşılamanın doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığına dair bulgularımız, gebe kalmaya çalışanlar veya erken gebelikte olanlar için güven verici olmalı” dedi.

DOĞUM ORANINDA VEYA DÜŞÜKLERDE ARTIŞ YOK

Uzmanlar, özellikle ‘doğurganlık’ meselesi nedeniyle kadınlar arasında aşı karşıtlığının yükselişe geçtiğini ve bu iddiaların sürekli ortaya atıldığını belirtti.

Ancak dünya çapında milyarlarca kadının aşılanmasına rağmen, düşüklerde herhangi bir artış veya doğum oranlarında önemli düşüşler olmadığı aktarıldı.

TESPİT EDİLEMEDİ

Ve son yapılan çalışma, aşıların doğurganlığı veya hamileliği engelleme mekanizmasını tespit edemedi.

İngiltere’deki en iyi kadın doğum doktorlarından oluşan Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Üniversitesi, ‘mevcut aşıların bir kadının doğurganlığı üzerinde herhangi bir etkiye neden olacağı biyolojik olarak makul bir mekanizma olmadığını’ belirtti.

Okulun web sitesinde ‘Aşı olan kadınların doğurganlık sorunları yaşadığına dair kanıt sunulmadı’ ifadeleri yer aldı.

Obstetrics & Gynecology dergisinde yayınlanan en son araştırma için, New York Üreme Tıbbı Associates’ten bilim adamları, sadece yüzde 20’si çift aşılı olan 2.152 kadını inceledi ve sonuçlarda farklılık olmadığı saptandı.



