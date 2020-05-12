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En çok nüfusa sahip eyalette ilk kez vaka yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla yayıldığı ve en çok can kaybının olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde salgının ortaya çıkışından beri son 24 saatte ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.

En çok nüfusa sahip eyalette ilk kez vaka yok!

NSW Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyalette son 24 saat içinde 6 binden fazla kişiye yapılan testler sonucu ilk defa yeni tip koronavirüs vakası kaydedilmediğini açıkladı.

Çıkan sonuçları virüse karşı verilen mücadelede önemli kilometre taşı olarak tanımlayan NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, vatandaşlardan kurallara uymaya devam etmelerini istedi.

Kış ayları yaklaşırken soğuk algınlığı belirtileri bulunanlardan Kovid-19 testi yaptırmalarını isteyen Başbakan Berejiklian, “Lütfen koronavirüse yakalandığınızı varsayın, bunun sadece soğuk algınlığı olduğunu, sadece grip olduğunu düşünmeyin. Lütfen test yaptırın.” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde yaklaşık 855 bin kişiye yapılan testler sonucu Kovid-19’a yakalanan 6 bin 948 hastadan 3 bin 53’ü, 7,4 milyonluk nüfusuyla Avustralya’nın en büyük eyaleti NSW’de bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 97 kişiden 44’ünün bulunduğu NSW, 6 eyalet ve 2 bölgeden oluşan Avustralya’da virüsten en fazla etkilenen eyalet konumunda.

Avustralya’da federal ve eyalet hükümetleri, Kovid-19’un yayılmasına karşı yürürlüğe koydukları yasak ve kısıtlamaları Başbakan Scott Morrison’un açıkladığı üç aşamalı plan kapsamında temmuz sonuna kadar tamamen kaldırmayı veya hafifleterek ülkeyi normal hayata döndürmeyi planlıyor.

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