Araştırma şirketi NPD Group, PlayStation 4 ve Xbox One'da şu ana kadar en çok satan 10 oyunu açıkladı. Liste bizleri o kadar da şaşırtmadı açıkçası. Listenin en başına baktığımız zaman bizleri Grand Theft Auto V karşılıyor. Hem PS3-Xbox 360, hem de PlayStation 4-Xbox One tarafında da oyun paraya para demedi.

Çıkış yaptığı platformlar üzerinden toplamda 90 milyon adet satış gerçekleştiren GTA V, elde ettiği 6 milyar dolar kar ile tüm zamanların en karlı eğlence ürünü oldu.

Listenin geri kalanı ise yine klasik olarak Call of Duty yapımlarıyla dolup taşmış. Listenin tamamına aşağıdan erişebilirsiniz.

En çok satan 10 video oyunu!

PlayStation 4

Grand Theft Auto V Call of Duty: WWII Call of Duty Black Ops III Call of Duty: Infinite Warfare NBA 2k18 Battlefield 1 God of War Star Wars Battlefront Call of Duty: Advanced Warfare Nba 2k17 Xbox One Grand Theft Auto V Call of Duty: WWII Call of Duty Black Ops III Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Star Wars Battlefront Call of Duty: Advanced Warfare Halo 5: Guardians Destiny 2 Fallout 4

Peki ya sizin ''listede olması gerekirdi'' dediğiniz bir yapım var mı? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku