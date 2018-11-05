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En çok satan 10 video oyunu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Araştırma şirketi NPD Group, PlayStation 4 ve Xbox One'da şu ana kadar en çok satan 10 oyunu açıkladı.

En çok satan 10 video oyunu!

Araştırma şirketi NPD Group, PlayStation 4 ve Xbox One'da şu ana kadar en çok satan 10 oyunu açıkladı. Liste bizleri o kadar da şaşırtmadı açıkçası. Listenin en başına baktığımız zaman bizleri Grand Theft Auto V karşılıyor. Hem PS3-Xbox 360, hem de PlayStation 4-Xbox One tarafında da oyun paraya para demedi.

Çıkış yaptığı platformlar üzerinden toplamda 90 milyon adet satış gerçekleştiren GTA V, elde ettiği 6 milyar dolar kar ile tüm zamanların en karlı eğlence ürünü oldu.

Listenin geri kalanı ise yine klasik olarak Call of Duty yapımlarıyla dolup taşmış. Listenin tamamına aşağıdan erişebilirsiniz.
En çok satan 10 video oyunu!

PlayStation 4

Grand Theft Auto V
Call of Duty: WWII
Call of Duty Black Ops III
Call of Duty: Infinite Warfare
NBA 2k18
Battlefield 1
God of War
Star Wars Battlefront
Call of Duty: Advanced Warfare
Nba 2k17
Xbox One
Grand Theft Auto V
Call of Duty: WWII
Call of Duty Black Ops III
Call of Duty: Infinite Warfare
Battlefield 1
Star Wars Battlefront
Call of Duty: Advanced Warfare
Halo 5: Guardians
Destiny 2
Fallout 4

Peki ya sizin ''listede olması gerekirdi'' dediğiniz bir yapım var mı? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
oyun teknoloji

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