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'En Çok Satan Albüm' Rekoru Artık Eagles'ın

21.08.2018 05:36 | Son Güncelleme

“Tüm zamanların en çok satan albümü” unvanını koruyan Michael Jackson’un “Thriller” albümü, bu tahtını Eagles rock grubuna kaptırdı. Müzik sektöründen gelen veriler, 1970’li yılların ünlü rock gruplarından Eagles’ın “The Greatest Hits 1971-1975” adlı toplama albümünün tüm zamanların en çok satan albümü olarak birinci sıraya yükseldiğini gösteriyor

'En Çok Satan Albüm' Rekoru Artık Eagles'ın

“Tüm zamanların en çok satan albümü” unvanını koruyan Michael Jackson’un “Thriller” albümü, bu tahtını Eagles rock grubuna kaptırdı.

Müzik sektöründen gelen veriler, 1970’li yılların ünlü rock gruplarından Eagles’ın “Their Greatest Hits 1971-1975” adlı toplama albümünün tüm zamanların en çok satan albümü olarak birinci sıraya yükseldiğini gösteriyor. Albüm, “Take It Easy” ve “Witchy Woman” gibi hit şarkıları içeriyor.

Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından elde edilen son veriler, gerek analog medya (CD, plak ve kaset), gerekse dijital medya satışlarının albümün piyasaya çıktığı Şubat 1976’dan bu yana 38 milyon adet satış yaptığını gösteriyor.

Michael Jackson’un 1982’de piyasaya çıkan Thriller albümü gerek analog gerekse dijital medya satışlarında 33 milyonda kaldı.

Üçüncü sıradaysa 26 milyonla yine Eagles’ın 1976 stüdyo albümü “Hotel California” var.

Eagles’ın kurularından ve aynı zamanda davulcusu ve vokalistlerinden Don Henley, 46 yıldır kendilerine destek veren hayranlarına ve çalışanlarına teşekkür etti. 71 yaşındaki Henley yayınladığı mesajda, “Çok uzun bir yolculuktu” dedi.

1971 yılında Los Angeles’ta kurulan Eagles grubu, 1980’de dağılmış, grubun orijinal üyelerinden Don Henley, Joe Walsh ve Glen Frey’in öncülüğünde 14 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti.

Frey 2016 yılında hayatını kaybetti. Ancak grup halen Henley, Frey’in oğlu Deacon ve Country müzik şarkıcısı Vince Gill’le turnelerini sürdürüyor.

RIAA, Eagles’ın "Their Greatest Hits" albüm satışlarını 2006’da saymıştı. Birlik, 2013 yılında albüm satışları sayımında önemli bir değişikliğe gitti ve internetten satın alınarak indirilen, ya da YouTube, Spotify ve diğer dijital müzik hizmeti sunan internet sitelerinden dinlenen albümlerin de kaydını tutmaya başladı.

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