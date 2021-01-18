En çok satan kablosuz kulaklık markası belli oldu!

Kablosuz kulaklık pazarı son yıllarda oldukça hareketli. Bunda akıllı telefon üreticilerinin ürünlerinden kulaklık girişini kaldırması da son derece etkili. Bu yüzden bir kablosuz kulaklığa ihtiyaç duyan tüketiciler, çeşitli markaların ürünlerini araştırıyor ve satın alıyorlar. Tüketicilerin bu eğilimi, elbette raporlara da yansıyor. Apple'ın AirPods modelleriyle, Xiaomi ve Samsung gibi firmaların ise birden fazla kablosuz kulaklık modeliyle bulunduğu bu pazarın 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki lider ismi de bir rapor aracılığıyla açıklandı.

İŞTE EN ÇOK SATAN KABLOSUZ KULAKLIK MARKASI

Counterpoint Research araştırma şirketinin 2020 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan giyilebilir cihaz pazarı raporuna göre, giyilebilir cihazlar arasında en çok kablosuz kulaklıklar tercih ediliyor. Kablosuz kulaklıkların arkasında akıllı bileklik ve akıllı saat gibi ürün grupları bulunuyor. Apple ise yüzde 29 pay ile kablosuz kulaklık pazarında en çok sevkiyat yapan isim oluyor. Apple'ı ise hem akıllı telefon hem de kablosuz kulaklık üretimi yapan Xiaomi takip ediyor. Xiaomi'nin payı ise yüzde 13 seviyesinde. Xiaomi'nin ardına yüzde 5 pay ile Samsung ve JBL sıralanıyor. Listenin tamamı ise şöyle: