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En çok satan kablosuz kulaklık markası belli oldu!

18.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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En çok satan kablosuz kulaklık markası belli oldu!

En çok satan kablosuz kulaklık markasını gösteren yeni bir rapor yayınlandı. Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre kablosuz kulaklık pazarının lideri Apple oldu. AirPods ve AirPods Pro gibi ürünlerin sahibi Apple'ı ise sürpriz isimler takip etti.

Kablosuz kulaklık pazarı son yıllarda oldukça hareketli. Bunda akıllı telefon üreticilerinin ürünlerinden kulaklık girişini kaldırması da son derece etkili. Bu yüzden bir kablosuz kulaklığa ihtiyaç duyan tüketiciler, çeşitli markaların ürünlerini araştırıyor ve satın alıyorlar. Tüketicilerin bu eğilimi, elbette raporlara da yansıyor. Apple'ın AirPods modelleriyle, Xiaomi ve Samsung gibi firmaların ise birden fazla kablosuz kulaklık modeliyle bulunduğu bu pazarın 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki lider ismi de bir rapor aracılığıyla açıklandı.

İŞTE EN ÇOK SATAN KABLOSUZ KULAKLIK MARKASI

Counterpoint Research araştırma şirketinin 2020 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan giyilebilir cihaz pazarı raporuna göre, giyilebilir cihazlar arasında en çok kablosuz kulaklıklar tercih ediliyor. Kablosuz kulaklıkların arkasında akıllı bileklik ve akıllı saat gibi ürün grupları bulunuyor. Apple ise yüzde 29 pay ile kablosuz kulaklık pazarında en çok sevkiyat yapan isim oluyor. Apple'ı ise hem akıllı telefon hem de kablosuz kulaklık üretimi yapan Xiaomi takip ediyor. Xiaomi'nin payı ise yüzde 13 seviyesinde. Xiaomi'nin ardına yüzde 5 pay ile Samsung ve JBL sıralanıyor. Listenin tamamı ise şöyle:

Kablosuz kulaklık

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2021'DE ARTIŞ YAŞANABİLİR

2020 yılının raporları henüz açıklanmış değil. Yukarıdaki rapor, daha önce de söylediğimiz gibi 2020'nin sadece üçüncü çeyreğini kapsıyor. Uzmanlar, 2020 raporunda yıllık kablosuz kulaklık sevkiyatlarında yüzde 83'lük bir artış bekliyor. Üreticilerin akıllı telefon kutularından kulaklıkları da kaldırmasıyla birlikte, 2021 yılında bu artışın çok daha yüksek olması muhtemel görünüyor.

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