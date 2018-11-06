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En çok satan oyunlarını açıkladılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 08:39 | Son Güncelleme

PS4 ve Xbox One’da en çok satan 10 oyun netlik kazandı. Bu neslin yavaş yavaş son günlerine gelirken, bazı listeler iyiden iyiye netleşmeye başladı.

En çok satan oyunlarını açıkladılar

PlayStation 4 ve Xbox One satışa sunulalı neredeyse 5 sene oldu. Hatırlanacağı üzere iki konsol da 2013’ün sonlarına doğru raflardaki yerini almıştı. Artık iyiden iyiye yeni nesil konsollar konuşulmaya başlanmış durumda.

Genel kanı yeni nesil konsolların 2020 yılında geleceği yönünde. Fakat bazı kesimler PS5 ve yeni Xbox konsolunun 2019 E3’te tanıtılacağını ve yıl sonuna doğru da satışa sunulacağını iddia ediyor. Lakin bu iddiaların, şimdilik oldukça zayıf göründüğünü belirtmek gerekiyor.

Peki bu neslin sonuna yaklaşırken, PS4 ve Xbox One’da en çok satan oyunlar hangileri?

ABD kaynaklı verilere göre, hem PS4, hem de Xbox One’da en çok satan oyun Grand Theft Auto 5 oldu. İşte listenin tam hali.

PlayStation 4

1.Grand Theft Auto V
2.Call of Duty: WWII
3.Call of Duty Black Ops III
4.Call of Duty: Infinite Warfare
5.NBA 2k18
6.Battlefield 1
7.God of War
8.Star Wars Battlefront
9.Call of Duty: Advanced Warfare
10.Nba 2k17

Xbox One

1.Grand Theft Auto V
2.Call of Duty: WWII
3.Call of Duty Black Ops III
4.Call of Duty: Infinite Warfare
5.Battlefield 1
6.Star Wars Battlefront
7.Call of Duty: Advanced Warfare
8.Halo 5: Guardians
9.Destiny 2
10.Fallout 4

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PlayStation oyun

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