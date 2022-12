En çok satanlarda zirvede yer alan 2022'nin en iyi akıllı saat modelleri

Akıllı saatler, tıpkı klasik modeller gibi saat ve tarih belirleme görevlerinin yanı sıra üstün özellikleri sayesinde kullanıcılarının yaşantısına pratiklik kazandırıyor. Her akıllı saat modeli farklı özellikler sunsa da temel olarak kalp ritmi ölçmek, uyku takibi yapmak, stres seviyesini gözlemlemek ve atılan adımları saymak gibi temel özelliklere sahip oluyor. Bazı akıllı saat modellerindeyse GPS, akıllı alarm, sesli asistan, suya ve toza dayanıklılık, telefon bulma fonksiyonu, oksijen satürasyonu ve nabız bildirimleri gibi üst seviye özellikler bulunuyor. Hazırsanız bu yılın en çok öne çıkan akıllı saat çeşitlerini keşfedelim!

1. İhtiyacınız olan tüm özellikler: Fitbit Sense 2 Akıllı Saat

"En iyi akıllı saat hangisi 2022?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Fitbit Sense 2 Akıllı Saat, modern görünüme ve birbirinden etkileyici niteliklere sahip. 10 temel ölçüme dayalı uyku takibi özelliğiyle her ay bu verileri düzenli analiz edip uyku tavsiyeleri veriyor. Gün boyu stres ölçümü yapabilen model, hangi saatlerin gergin geçtiğini belirtmesinin yanı sıra yoğun stres anlarında bildirim gönderebiliyor. Akıllı nabız takibi sistemiyle nabzın belirlenen değerin altına düşmesi veya üstüne çıkması durumunda kullanıcılarını bilgilendiriyor. Üstelik telefona gelen çağrı, mesaj ve bildirimlerin kolaylıkla kontrol edilmesine yardımcı oluyor.

2. Gelişmiş sağlık özellikleriyle: Apple Watch Series 8 Akıllı Saat

2022'nin en iyi akıllı saat modelleri arasında yer alan ve gelişmiş özellikleriyle fark yaratan Apple Watch Series 8 Akıllı Saat, sadelikten hoşlananları memnun edecek zarif bir tasarıma sahip. Geniş ve canlı ekranıyla muhteşem görsellik sunan model, her zaman açık retina ekran özelliğiyle takdir topluyor. Saat, başarılı ve hızlı ölçümler için gelişmiş sensörlerle donatıldığından kandaki oksijen düzeyi, nabız ölçümü ve uyku takibi gibi önemli fonksiyonlar tam performans çalışıyor. Uyku kalitesinde düşme veya kalp ritminde düzensizlik algılandığında hemen bildiriyor. Çatlamaya dayanıklı güçlü camıyla kullanıcılarına güven veren modelin IP6X toza dayanıklılık ve WR50 suya direnç özellikleri de mevcut.

3. Dayanıklı ve bol özellikli: Torima HW16 Türkçe Menülü Akıllı Saat

En iyi akıllı saat fiyat performans ürününü satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Torima HW16 Türkçe Menülü Akıllı Saat, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle adından söz ettiriyor. Geniş ekran tasarımı ve kaliteli çözünürlüğüyle ekranın net görülmesine yardımcı oluyor. 200 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılarını sürekli akıllı saatlerini şarj etme derdinden kurtarıyor. Çinko alaşımı gövde malzemesiyle aşınmalara karşı tam direnç gösteriyor. Kandaki oksijen değerini ölçme, kalp hızı takibi, nefes egzersizleri ve başarılı uyku takibi gibi bir dolu özellik sunuyor.

4. Kaliteli malzemesiyle öne çıkan: Garmin Fenix 6x Sapphire Siyah Akıllı Saat

Hayatın her alanında kaliteli ürünleri kullanmayı tercih edenlerin kaçırmaması gereken Garmin Fenix 6x Sapphire Siyah Akıllı Saat, üstün malzeme kalitesi ve güçlü donanımıyla muhteşem bir deneyim vadediyor. 1,4 inç boyutundaki corning gorilla glass 3 ekranıyla darbe ve çizilmelere karşı dayanıklılık sergiliyor. Bisiklet sürme, tırmanma, yüzme ve kürek çekme gibi yaygın sporlar için aktivite profilleri içeriyor. Modelin en önemli özelliği, uzun pil ömrü. Saat formunda tek şarjla 21 gün çalışan model, güç tasarruf modu aktif edildiğinde 80 güne kadar performansından ödün vermeden çalışabiliyor. Ürünün temassız ödemeyi desteklemesi de önemli bir ayrıntı.

5. Sporcuların olmazsa olmazı: Polar Vantage M2 Modern Çoklu Spor Akıllı Saat

Akıllı spor saati arayanların radarına hızlıca giriş yapan Polar Vantage M2 Modern Çoklu Spor Akıllı Saat, piyasadaki en iyi akıllı saat çeşitleri arasında birinci sırada yer alıyor. Entegre GPS özelliğiyle adından söz ettiren model, saat üzerinden konum takibi ve adres bulma gibi işlemlerin pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Nightly recharge özelliğiyle uyku takibini en iyi şekilde gerçekleştirerek kullanıcılarını uyku kaliteleri hakkında bilgilendiriyor. FitSpark fonksiyonu ise antrenman önerileri sunuyor. Modelin en ilgi çekici özelliği, Load Pro teknolojisiyle spor antrenmanları sırasında vücudun nerede ve hangi hareketleri yaparken zorlandığını saptayabilmesi.

6. Çocuğunuz her an güvende olsun: Wiky Watch S Pembe Akıllı Çocuk Saati

Çocukların kullanabileceği akıllı saat modelleri arasında en iyi fiyat performans ürünü olarak öne çıkan Wiky Watch S Pembe Akıllı Çocuk Saati, sevimli tasarımı ve canlı ekranıyla keyifli kullanım sunuyor. Telefon olarak da kullanılabilen bu model, çift yönlü iletişim özelliği sayesinde ebeveynlerin her an çocuklarıyla iletişim kurmasını sağlıyor. Acil durumlarda S.O.S. tuşuyla yetkililere tek dokunuşla konum veya sesli mesaj gönderilebiliyor. Modelin en önemli özelliği, anne ve babaların çocuklarının nerede olduğunu harita üzerinden anlık olarak kontrol edebilmesi. Ayarlanabilir bilek kısmıyla her çocuğun bileğine uyum sağlayabiliyor. Ayrıca ürünün mavi renk seçeneği de bulunuyor.

7. Her telefon modeliyle uyumlu: Watch 7 DT Pro Akıllı Saat

Akıllı saat satın almak isteyen fakat kendi telefonuyla eşleşip eşleşmeyeceği konusunda tereddütleri olanlara tavsiye edilen Watch 7 DT Pro Akıllı Saat, evrensel uyumluluğu sayesinde her modelle eşleşiyor. Sade ve modern tasarım sunan saat, HD kalitedeki geniş IPS ekranıyla kolay görüş avantajı sağlıyor. Bağlantı kurduğu telefonlara gelen SMS ve WhatsApp mesajlarının saat ekranından kontrol edilmesine imkân tanıyor. Aynı şekilde telefon görüşmesi de yapmayı sağlıyor. Tansiyon ve kalori ölçme özellikleriyle beğeni kazanan model, kandaki oksijen oranını da saptayıp bilgilendirme yapabiliyor. Ayrıca çeşitli spor aktiviteleri için özel modlar bulunduruyor.

8. Her an yanınızda: Case C4U C1 Akıllı Saat

Akıllı saat kullanıcı yorumlarında yüksek müşteri memnuniyetiyle adından sıklıkla söz ettiren Case C4U C1 Akıllı Saat, birbirinden pratik özellikleriyle keyif dolu kullanım sunuyor. 1,28 inç HD IPS yüksek çözünürlüklü ekranıyla net ve canlı görsellik sunuyor. 24 saat boyunca nabız ölçümü yaparak kullanıcılarına raporlama yapabiliyor. Aynı şekilde akıllı uyku izleme özelliğiyle uyku kalitesini en iyi şekilde analiz ediyor. Bluetooth müzik ve uzaktan kamera kontrolü gibi pratik özellikleriyle beğeni kazanan model, telefona bildirim geldiğinde saat üzerinden titreşimli bildirim verebiliyor. Akıllı saat 15 günlük pil ve 60 güne varan bekleme süreleriyle takdir kazanıyor.

9. Büyük ekranlı modelleri sevenler için: Suunto 9 G1 Baro Black Akıllı Saat

Suunto, en iyi akıllı saat markaları 2022 sıralaması yapıldığında ilk sıralarda yer alan markalardan biri. Büyük ekranlı akıllı saat kullanmayı sevenlerin kaçırmaması gereken Suunto 9 G1 Baro Black Akıllı Saat, başarılı özellikleri ve kaliteli malzemesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanım vadediyor. 100 metre suya kadar dayanıklılık gösterdiği için su sporları yaparken gönül rahatlığıyla takılabiliyor. Çoklu spor modlarıyla sporculara önemli avantajlar sunan saat, GPS özelliği sayesinde yol bulmayı kolaylaştırıyor. Android ve iOS telefonlarla kolayca eşleşip uyum içinde çalışıyor. Nabız ölçme, adımsayar, fırtına alarmı ve rota kaydı gibi özellikleriyle kullanıcılarına tam destek sağlıyor.

10. Spor yaparken en büyük yardımcınız: Amazfit 1,39 inç Amoled Ekranlı Akıllı Saat

Spor yapanlara sık sık tavsiye edilen Amazfit 1,39 inç Amoled Ekranlı Akıllı Saat, akıllı özellikleriyle hem spor aktivitelerinde hem günlük yaşantıda fayda sağlayacak etkileyici özelliklere sahip. Yuvarlak ekranlı akıllı saat isteyenlerin beğenisini kazanan model, 1,39 inç always-on ekranıyla kaliteli görsellik sunuyor. Ayrıca 40'tan fazla kadran tasarımı sunarak kullanıcıların kendi tarzlarına en uygun stili seçmelerine imkân tanıyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde su sporları yaparken rahatlıkla kullanılabiliyor. Modelin bir diğer özelliğiyse 90 entegre spor moduna sahip olması. Üstelik akıllı algılama özelliğiyle hangi sporun yapıldığını tahmin edip performansını analiz edebiliyor.

11. Aşınmalara karşı ekstra dirençli: Apple Watch Ultra Akıllı Saat

En kaliteli akıllı saat sıralaması yapıldığında kaliteli ve performanslı özellikleri sayesinde üst sıralarda yer alan Apple Watch Ultra Akıllı Saat, modern tasarımıyla görenlerin ilgisini cezbediyor. Aşınma, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı 49 mm titanyum kasasıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor. 100 metre suya dayanıklılık özelliğiyle takdir toplayan model, su sporlarında kullanılabildiği gibi sıvı dökülmesi gibi kazalarda da zarar görmüyor. Yüksek pil ömrüyle kullanıcıların takdirini kazanan saat, Apple Watch özellikleri kullanıldığı zaman bile 36 saate varan pil süresi sunuyor. Özel tasarlanan pusulası ve güçlü GPS özelliğiyle açık hava sporları yapanları memnun ediyor.

12. Hiçbir verinizi gözden kaçırmayın: Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm Siyah Akıllı

2022 yılının en çok satan akıllı saat modelinden biri olan Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm Siyah Akıllı, yüksek kalite sunan özellikleriyle performans odaklı kullanım vadediyor. Düz siyah rengi ve zarif tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananlar için harika bir seçenek yaratıyor. Yüksek kapasiteli büyük piliyle şarj durumu dert edilmeden aktiviteden aktiviteye koşulmasını sağlıyor. Samsung BioActive Sensör teknolojisiyle kalp atış hızı ve tansiyondaki sapmaları aktif takip edip kayda alıyor. Adım ve kalori gibi ayrıntıları da kaydederek inceleme fırsatı sunuyor. Egzersiz moduyla aktivite rutinlerini algılıyor ve spor ilerlemelerini kaydediyor.

13. Şık ve etkileyici tasarım: HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

Klasik saatlerin beğenilen tasarımını akıllı özelliklerle buluşturan HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat, piyasadaki en iyi akıl saat modelini satın almak isteyenlere öneriliyor. 1,39 inç yuvarlak ekrana sahip model, kahverengi deri kayışıyla şık görünüm ve rahat kullanım imkânı sağlıyor. Modelin dikkat çeken en önemli yanı, Kirin A1 çipi kullanması. Bu sayede hızlı ve akıcı kullanım sunmasının yanı sıra güç tasarrufu konusunda da üst seviye bir performans sergileyerek yaklaşık iki hafta boyunca kesintisiz çalışabiliyor. İç ve dış mekân aktiviteleri konusunda profesyonel seviyede özellikler sunarak kaliteli bir deneyim yaşatıyor.

14. Kablosuz şarj fonksiyonu: Xiaomi Watch S1 Active GL

Xiaomi en iyi akıllı saat modelinden biri olan Xiaomi Watch S1 Active GL, zarif tasarımı ve kaliteli özellikleriyle 2022'nin en beğenilen modelleri arasında yerini alıyor. 117 fitness ve 100 gelişmiş antrenman modları sayesinde spor aktiviteleriyle uğraşanların yüzlerini gülümsetiyor. Çift bant konumlandırma teknolojisi sayesinde çok daha hızlı GPS performansı ortaya koyuyor. Nabız takibi ve akıllı uyku analizi gibi özellikleriyle verilerin analiz edilmesini sağlıyor. 470 mAh piliyle şarj konusunda kullanıcılarını mutlu eden model, kablosuz şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj ediliyor. Tam dolu pilin 12 gün kesintisiz kullanım sunması da cabası!

15. Güneş enerjisinden faydalanın: Haylou Solar LS05 1,28 inç Ekranlı Akıllı Saat

En iyi akıllı saat markaları 2022 sıralamasında önemli bir yere sahip olan Haylou, dolu dolu bir akıllı saat deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılarına Haylou Solar LS05 1,28 inç Ekranlı Akıllı Saat modelini sunuyor. 1,28 inç boyutundaki TFT-LCD renkli ekranıyla kolay ve net görüş sağlayan model, dört farklı ekran arayüzü sunuyor. Nano malzemelerden üretilen kayışı, kolayca takılıyor ve rahatlık sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, solar panelli yapısı sayesinde güneş enerjisini pil gücüne çevirebilmesi. Üstelik 12 adet profesyonel spor moduyla antrenmanlarda fark yaratıyor. Saatin IP68 su geçirmezlik özelliği de önemli bir ayrıntı.

16. Şık ve kullanışlı: Everest Ever Watch EW-511 Android ve iOS Uyumlu Smart Watch

"Piyasadaki ucuz en iyi akıllı saat hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kişi tarafından tavsiye edilen Everest Ever Watch EW-511 Android ve iOS Uyumlu Smart Watch, eşsiz rengiyle de beğeni kazanan bir model. Bütçesi kısıtlı olanlar için önemli bir ekonomik avantaj yaratan saat, 1,4 inç akıllı ekranı ve silikon kayışıyla şık ve sevimli bir tasarım ortaya koyuyor. 160 mAh pil gücüyle öne çıkan model; iOS 8.4 ve Android 4.4 üstü her akıllı telefon modeliyle kolaylıkla eşleşebiliyor. Bildirim takibi, adımsayar ve vücut ısısı ölçme gibi kullanıcı dostu özellikleriyle beğenilerek kullanılıyor.

17. Kapsamlı uyku analizi için: Samsung Galaxy Watch 4 Pembe Altın 40 mm Akıllı Saat

Uyku analizi konusunda hassas olan ve en iyi uyku takibi yapan akıllı saati satın almak isteyenlere Samsung Galaxy Watch 4 Pembe Altın 40 mm Akıllı Saat tavsiye ediliyor. Son derece modern ve etkileyici tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakan model, geniş hafızasıyla hem hızlı analizler yapıyor hem raporlanan verilerin kaydedilmesine olanak tanıyor. Dinlenme sırasında uyku aşamalarını başarılı bir şekilde yakalayan akıllı saat, kapsamlı uyku analizi yapabiliyor. Böylece horlama gibi durumlar ve kandaki oksijen seviyesi kolaylıkla öğrenilebiliyor. Ayrıca EKG ve tansiyon ölçümüyle de takdir topluyor.

18. Güçlü pil performansı isteyenlere: GENERAL MOBILE Watch Akıllı Saat

En iyi akıllı saat çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan GENERAL MOBILE Watch Akıllı Saat, General Mobile markasının kalitesini bütünüyle yansıtıyor. Modern tasarımıyla kullanıcılarına şıklık kazandıran model, yüksek çözünürlüklü büyük yuvarlak ekranıyla canlı ve kaliteli görsellik sunuyor. Tek şarjla 10 gün tam performans çalışan saat, manyetik şarj özelliğiyle takdir topluyor. Böylece kolay ve hızlı bir şekilde şarj ediliyor. Ayrıca akıllı bekleme süresi sayesinde aktif kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Mükemmel sensör teknolojisiyle sağlık verilerini en iyi şekilde analiz ediyor.

19. Vücut ısınızı ölçebilen: ZCWATCH ZC-V33T Unisex Ultra Akıllı Saat

Uygun fiyata en iyi özellikleri vadeden bir akıllı saat almak isteyenlerin kaçırmaması gereken ZCWATCH ZC-V33T Unisex Ultra Akıllı Saat, güçlü donanımıyla yüksek kaliteli kullanım sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle akıllı telefonlarla hızlı ve güçlü bağlantı kuruyor. Bağlantı sağladığı akıllı telefonlara gelen mesaj, bildirim ve çağrıların kolaylıkla görülüp kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği, vücut ısısını başarılı bir şekilde ölçmesi. Ayrıca 7/24 vücut ısısını takip eden özelliği, tercihe bağlı olarak aktif edilebiliyor. Adımsayar, kalori sayacı ve kamera kontrolü gibi özellikleriyle de kullanıcılarını memnun ediyor.

20. Kompakt tasarımlardan hoşlananlara: Xiaomi Redmi Watch 2 Lite GL Akıllı Saat

Kompakt tasarımlı ve modern görünümlü akıllı saat arayanların ilgisini çeken Xiaomi Redmi Watch 2 Lite GL Akıllı Saat, Xiaomi'nin en iyi akıllı saat modelleri arasında yer alıyor. 1,55 inç ekranı ve canlı görselliğiyle verilerin net görülmesini sağlıyor. Saat kontrolü ve takvim oluşturma gibi klasik özelliklerin yanı sıra adımsayar, kalori takibi ve çeşitli spor modlarıyla çok amaçlı kullanım sunuyor. Başarılı GPS özelliğiyle konum bulma konusunda üst seviye bir performans sergileyen akıllı saat, pil optimizasyonu konusunda da kullanıcılarını mutlu ediyor. Tam dolu şarjla 10 güne kadar kullanım imkânı yaratıyor.

21. Rahat ve şık: Ticwatch GTX Fitness Akıllı Saat

Uygun fiyatlı ve kaliteli akıllı saat arayanların beğenisini kazanan Ticwatch GTX Fitness Akıllı Saat, sade ve modern tasarımıyla beğeni kazanıyor. 10 güne varan pil ömrüyle kullanıcılarını sürekli akıllı saatlerini şarj etme derdinden kurtarıyor. Böylece ürünün haftada bir defa şarj edilmesi yeterli oluyor. IP68 su koruma sınıfında olduğundan sıvı dökülmelerine direnç gösteren model, su sporları yaparken de takılabiliyor. 14 farklı antrenman moduyla spor yaparken performans takibi gerçekleştiriyor. Akıllı nabız izleme teknolojisine sahip model, 24 saat nabız takibi yapabiliyor. Uyku izleme teknolojisiyle de kullanıcılarını uyku kaliteleri hakkında bilgilendiriyor.

22. Üst düzey güvenlik vadeden: MF Product Wear 0258 Mavi Akıllı Saat

En iyi akıllı saat markaları 2022 seçenekleri arasında fark yaratan MF Product, tercihini her zaman en performanslı ürünlerden yana kullananlara MF Product Wear 0258 Mavi Akıllı Saat modelini sunuyor. Modern ve şık tasarımıyla beğeni kazanan saat, siyah ve mavi renkli kayışıyla sportif bir görünüm yansıtıyor. 150 mAh bataryasıyla yedi güne kadar kesintisiz çalışabiliyor. Uyku takibi, adımsayar, kalori izleme ve spor takibi özellikleriyle gün boyu kullanım olanağı sunuyor. Kullanıcı dostu dokunmatik arayüzüyle rahatlıkla kullanılıyor. Bağlantı kurduğu telefonlara gelen bildirimlerin ekrandan yönetilmesini sağlıyor. Güçlü Bluetooth bağlantısı sayesinde 10 metre çekim mesafesi sunuyor.