En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sporu isterseniz fit bir vücuda sahip olmak için yapın, isterseniz sağlığınızı korumak için yapın gerekçeniz ne olursa olsun sizin için fayda sağlayacağı bir gerçektir. Spordan daha fazla fayda sağlamak için birtakım detayları göz önünde bulundurmak gerekir. Spor esnasında sizin konforunuzu arttıracak bir ortamda bulunmak ve rahat kıyafetler giymek bunların en başında gelir. Üstelik bunun için sadece spor salonuna gitmeniz ya da profesyonel sporcular gibi kıyafetler almanız da gerekmez. Evinizde havalanan bir alanda, bahçenizde bir mat üzerinde, bir eşofmanınızla ve tişörtle sporunuzu yapabilirsiniz. Ancak bu kıyafetler arasında bulunan spor ayakkabısı seçimi yaparken daha özenli olmak gerekir. Çünkü spor yaptığınız süre boyunca sizi taşıyacak olan ayaklarınızın konfor içinde olması, incinme ihtimalinin olmaması, hatta yorgunluğunuzu alacak olması spor sürenizi uzatacak ve spordan daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Üstelik spor ayakkabılar sahip oldukları şık tasarımları sayesinde sadece spor yaparken değil, günlük hayatta da giyilebilecek formlara sahiptir. İşte bu noktada, en çok tercih edilen spor ayakkabısı modellerini farklı yönlerden ele alarak sizler için araştırdık ve listeledik. En çok tercih edilen spor ayakkabılarını hemen incele!

1) Adidas Samoa Spor Ayakkabı Spor giyim denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Adidas’ın en yalın tasarıma sahip olan Samoa modeli, aynı zamanda en çok tercih edilen spor ayakkabılar arasında yer alıyor. Adidas’ın klasik 3 bant çizgisini taşıyan ve sokakların klasiği olan Samoa ayakkabının üst kısmı deriden oluşuyor. Dil kısmında Adidas’ın yine klasik logosu olan Trefoil şekli bulunuyor. Ayakkabının öne çıkan özelliğinin ise burun kısmındaki kauçuk olduğunu söylemek mümkün. Bu kauçuk burun, hem şık bir görünüm kazandırırken, hem de burun kısmını aşınmalara karşı engellemiş oluyor. Gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz Adidas’ın bu vintage modelinin ise siyah ve beyaz olmak üzere farklı renkleri bulunuyor. Hem kadın, hem de erkekler için uygun olan bu modelin, aynı zamanda çocuklar için de numaraları mevcut. 2) Nike T-Lite XI Spor Ayakkabı Spor konusunda yine önde gelen markalardan biri olan Nike’ın en sevilen modellerinden biri; Nike T-Lite XI. Erkek ayakkabısı olarak öne çıkan bu modelde hafif Phylon tabanı ve dışındaki sert kauçuk yapısıyla çok yönlü rahatlık sunuyor. Özellikle fitness yapan kişilerin tercihi olan spor ayakkabının üzerinde yer alan iri delikler ayakların hava almasını sağlıyor. Özellikle farklı zeminlerde bile taban tutuşu iyi olan bu ayakkabının da siyah ve beyaz olmak üzere iki rengi bulunuyor. Nike T-Lite XI spor ayakkabı kullanıcı yorumları incelendiğinde ayakkabının çok hafif olduğu ve özellikle kuru zeminde çok iyi tutuş sağladığı belirtiliyor.

3) Puma Ferrari Drift Cat 5 Ultra 2 Spor Ayakkabı Şıklığınızı spor yaparken de korumak istiyorsanız Puma’nın bu özel modeli tam aradığınız spor ayakkabı olabilir. İlhamını lüks araba üreticisi Ferrari’den alan Puma Ferrari Drift Cat’in bu son serisi, adeta arabaların da son serisi gibi en gelişmiş özelliklere sahip. Lazer kesimin kullanıldığı dış kaplamasında, ayakkabının hava almasını sağlayan delikler ön plana çıkıyor. Yüksek kaliteli yapısını bu ayakkabının fiyatında görmek mümkün. Yanda bulunan Ferrari logosu, burunda ve dil kısmında bulunan Puma logosu adeta ayakkabının kalitesini ön plana çıkarıyor. Giyildiği anda kendini gösteren bu modelin 3 farklı rengi bulunuyor; siyah, beyaz ve kırmızı. 4) Hummel 23 Messmer Unisex Spor Ayakkabı Spor ayakkabının hem şık, hem de ekonomik olmasını istediğinizde karşınıza çıkan ilk model Hummel’ın Messmer 3 modeli oluyor. Sneaker tarzında olan bu model yine günlük kullanım için de oldukça uygun. Suni deride üste sahip olan ayakkabı, hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılabilen unisex bir forma sahip. Beyaz, siyah, mavi, haki, kahverengi gibi renkleri olan Messmer 23, renk çeşitliliği ile de diğer markalardan ayrışıyor. Uygun fiyatı ve kalitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan Hummel 23 Messmer Unisex spor ayakkabı, fiyat performans anlamında en dengeli modellerden biri.