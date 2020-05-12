En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sporu isterseniz fit bir vücuda sahip olmak için yapın, isterseniz sağlığınızı korumak için yapın gerekçeniz ne olursa olsun sizin için fayda sağlayacağı bir gerçektir.
Spordan daha fazla fayda sağlamak için birtakım detayları göz önünde bulundurmak gerekir. Spor esnasında sizin konforunuzu arttıracak bir ortamda bulunmak ve rahat kıyafetler giymek bunların en başında gelir. Üstelik bunun için sadece spor salonuna gitmeniz ya da profesyonel sporcular gibi kıyafetler almanız da gerekmez. Evinizde havalanan bir alanda, bahçenizde bir mat üzerinde, bir eşofmanınızla ve tişörtle sporunuzu yapabilirsiniz. Ancak bu kıyafetler arasında bulunan spor ayakkabısı seçimi yaparken daha özenli olmak gerekir. Çünkü spor yaptığınız süre boyunca sizi taşıyacak olan ayaklarınızın konfor içinde olması, incinme ihtimalinin olmaması, hatta yorgunluğunuzu alacak olması spor sürenizi uzatacak ve spordan daha fazla verim almanızı sağlayacaktır. Üstelik spor ayakkabılar sahip oldukları şık tasarımları sayesinde sadece spor yaparken değil, günlük hayatta da giyilebilecek formlara sahiptir. İşte bu noktada, en çok tercih edilen spor ayakkabısı modellerini farklı yönlerden ele alarak sizler için araştırdık ve listeledik. En çok tercih edilen spor ayakkabılarını hemen incele!
Spor giyim denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Adidas’ın en yalın tasarıma sahip olan Samoa modeli, aynı zamanda en çok tercih edilen spor ayakkabılar arasında yer alıyor. Adidas’ın klasik 3 bant çizgisini taşıyan ve sokakların klasiği olan Samoa ayakkabının üst kısmı deriden oluşuyor. Dil kısmında Adidas’ın yine klasik logosu olan Trefoil şekli bulunuyor. Ayakkabının öne çıkan özelliğinin ise burun kısmındaki kauçuk olduğunu söylemek mümkün. Bu kauçuk burun, hem şık bir görünüm kazandırırken, hem de burun kısmını aşınmalara karşı engellemiş oluyor. Gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz Adidas’ın bu vintage modelinin ise siyah ve beyaz olmak üzere farklı renkleri bulunuyor. Hem kadın, hem de erkekler için uygun olan bu modelin, aynı zamanda çocuklar için de numaraları mevcut.
2) Nike T-Lite XI Spor Ayakkabı
Spor konusunda yine önde gelen markalardan biri olan Nike’ın en sevilen modellerinden biri; Nike T-Lite XI. Erkek ayakkabısı olarak öne çıkan bu modelde hafif Phylon tabanı ve dışındaki sert kauçuk yapısıyla çok yönlü rahatlık sunuyor. Özellikle fitness yapan kişilerin tercihi olan spor ayakkabının üzerinde yer alan iri delikler ayakların hava almasını sağlıyor. Özellikle farklı zeminlerde bile taban tutuşu iyi olan bu ayakkabının da siyah ve beyaz olmak üzere iki rengi bulunuyor. Nike T-Lite XI spor ayakkabı kullanıcı yorumları incelendiğinde ayakkabının çok hafif olduğu ve özellikle kuru zeminde çok iyi tutuş sağladığı belirtiliyor.
3) Puma Ferrari Drift Cat 5 Ultra 2 Spor Ayakkabı
Şıklığınızı spor yaparken de korumak istiyorsanız Puma’nın bu özel modeli tam aradığınız spor ayakkabı olabilir. İlhamını lüks araba üreticisi Ferrari’den alan Puma Ferrari Drift Cat’in bu son serisi, adeta arabaların da son serisi gibi en gelişmiş özelliklere sahip. Lazer kesimin kullanıldığı dış kaplamasında, ayakkabının hava almasını sağlayan delikler ön plana çıkıyor. Yüksek kaliteli yapısını bu ayakkabının fiyatında görmek mümkün. Yanda bulunan Ferrari logosu, burunda ve dil kısmında bulunan Puma logosu adeta ayakkabının kalitesini ön plana çıkarıyor. Giyildiği anda kendini gösteren bu modelin 3 farklı rengi bulunuyor; siyah, beyaz ve kırmızı.
4) Hummel 23 Messmer Unisex Spor Ayakkabı
Spor ayakkabının hem şık, hem de ekonomik olmasını istediğinizde karşınıza çıkan ilk model Hummel’ın Messmer 3 modeli oluyor. Sneaker tarzında olan bu model yine günlük kullanım için de oldukça uygun. Suni deride üste sahip olan ayakkabı, hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılabilen unisex bir forma sahip. Beyaz, siyah, mavi, haki, kahverengi gibi renkleri olan Messmer 23, renk çeşitliliği ile de diğer markalardan ayrışıyor. Uygun fiyatı ve kalitesi ile dikkatleri üzerinde toplayan Hummel 23 Messmer Unisex spor ayakkabı, fiyat performans anlamında en dengeli modellerden biri.
5) Adidas Runfalcon Koşu Ayakkabısı
Spor aktiviteleri arasında herkesin yapabileceği sporlardan olan koşu için de birçok ayakkabı modeli piyasada bulunurken Adidas Runfalcon Koşu Ayakkabısı modeli en çok tercih edilenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayakkabının hafifliği ön plana çıkarken, yumuşak yapısı sayesinde koşu esnasında mükemmel konfor sağlıyor. Havalandırmalı üst kısmı ile ayakların terlemesini de engelleyen bu model, dengeyi güçlendiren kafes yapısına da sahip. Lacivert, pembe ve siyah ağırlıklı renkleri bulunan ayakkabı hem kadın, hem de erkek kullanımı için uygun modeller arasında.
6) Reebok CL Jogger Erkek Spor Ayakkabı
Koşu ayakkabısında daha ekonomik bir arayış içindeyseniz, Adidas’ın en büyük alternatiflerinden biri olan Reebok CL Jogger spor ayakkabısı karşımızda. Spor markaları arasında ismi öne çıkan markalardan olan Reebok’un bu ayakkabısı gün boyu kullanabileceğiniz bir şıklığa sahip. Koşu esnasında rahat etmenizi sağlayan destekleyici yapısı ile dikkat çeke bu model, lacivert-beyaz-gri ve siyah-beyaz-gri olmak üzere 2 farklı renge sahip.
7) Nike Air Monarch Spor Ayakkabı
Nike’ın antrenman ayakkabısı olarak bilinen bu modeli birçok sporu yapmak için elverişli bir model. Diğer ayakkabı formlarına göre daha gövdeli duran bu ayakkabı daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor. Spor ayakkabıda dayanıklılık ve uzun süre kullanım hedefliyorsanız Nike Air’in bu modelini değerlendirebilir ve dış kısmındaki gücü, iç kısmındaki konforu ile dengelemenin keyfini yaşayabilirsiniz. Farklı zeminlerde tutuş gücü oldukça iyi olan Nike Air Monarch’ın renk kombinasyonunda ise siyah ve beyaz ana renk iken yan tarafında bulunan Nike logosu farklı renklerde olabiliyor.
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