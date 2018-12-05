En çok satış yapan akıllı telefon markaları

2018'in sonlarına doğru ortaya çıkan telefon satış verilerindende anlaşıldığı gibi, dünyanın en çok telefon satan 7 ismine baktığımızda, bunlardan 5’inin Çin kökenli firmalar olduğunu görüyoruz. İşte 2018’de en çok akıllı telefon satan markalar ve satış rakamları.

2018’de en çok akıllı telefon satan markalar ve satış rakamları

Nitekim bu durum 2018’de de değişmiş değil. Mevcut sıralamada bazı değişimler olsa da araya yeni bir isim dahil olmuyor. Genel olarak ilk 7’de bulunan isimler kendi aralarında yer değiştiriyorlar.

Asıl değişimin ise pazar paylarında kaynaklandığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bir ara pazarın yüzde 30’una hükmeden isimler, şu aralar bu etkinliğini yitirmiş durumda.

Bu rekabetten en az etkilenen isim ise hiç şüphesiz Apple. Cupertino merkezli şirket kendi iOS ekosistemi sayesinde rekabetin dışında kalmayı başarıyor. En azından Apple’ın mevcut rekabetten, diğer markalardan çok daha az etkilendiği söylenebilir.

Peki geçtiğimiz çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar hangileriydi? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri geçtiğimiz çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar listemizle baş başa bırakalım.

5) Oppo Çin’in son dönemdeki en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, son çeyrekte 30.5 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29.5 milyon akıllı telefon satan Çinli üretici bu anlamda ufak bir ilerleme kaydetti diyebiliriz. Oppo’nın global pazardaki payı ise yüzde 7,9. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin pazar payı yüzde 7,7 seviyelerindeydi.

4) Xiaomi 2018’de en çok akıllı telefon satan markalar arasında, en büyük sıçrama Xiaomi’den geldi. Son çeyrekte 33.2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren firma, pazar payını da yüzde 8.5’e yükseltti. Çinli üretici geçtiğimiz yıl aynı dönemde 26.8 milyon telefon satmış ve yüzde 7’lik pazar payının sahibi olmuştu.

3) Apple En çok akıllı telefon satan markalar sıralamasının değişmez isimlerinden biri olan Apple kan kaybetmeye devam ediyor. Cupertino merkezli şirket, bir zamanlar zirveye oynarken şu aralar 3. sıraya kadar gerilemiş durumda. Son çeyrekt 45.74 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Apple, yüzde 11.8’lik pazar payının sahibi oldu. Apple’ın geçtiğimiz sene aynı dönemdeki pazar payı da yüzde 11.8’di.

2) Huawei Dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olma sloganıyla yola çıkan Huawei, güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 9.5’lik pazar payı ile Apple’ın arkasında kalan Çinli üretici, bu sene büyük bir atak yaptı. Akıllı telefon satışlarını 52.2 milyona kadar çıkartan Huawei pazar payını da yüzde 13.4’e yükseltti. Görünen o ki Huawei’nin zirve yürüyüşü devam ediyor.