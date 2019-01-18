En çok 'Sosisli'yi özlemiş!

Ancak 28 yaşındaki RAP yıldızı memleketini özlediğini belli etti.

Iggy Azalea

Miami'de hayatın çok güzel ve pastoral olduğunu söyleyen geç şarkıcı Avustralya'da en çok neyi özlediği sorusuna ise ilginç bir cevap verdi.

Ünlü yıldız Twitter hesabından yöneltilen 'Avustralya'yla ilgili en sevdiğin şey ne?' sorusuna cevaben, hırdavatçı Bunnings Warehouse’da bulunan 'kızarmış sosisli' olduğunuaçıkladı.

Iggy, 'İnsanlar bana yıllardır Avustralya ile ilgili neleri özlediğimi soruyorlar ve gerçek şu ki, sadece Bunnings Warehouse sosis kızartmasını özlüyorum' dedi.

Bu sosis kızartmasının tipik beyaz eklemekle satılanlardan farkı barbekü tezgahında yapılıp satılması.

Ayrıca bu sosisliden kazanılan gelir hayır kurumlarına bağışlanmakta.

Asıl adı Ametist Amelia Kelly olan Iggy, 16 yaşında rap kariyerine devam etmek için Miami'ye taşınmadan önce Sydney'de doğdu.

Birkaç yıl Florida'da yaşadıktan sonra, Iggy şimdi kalıcı olarak Los Angeles'ta yaşamaya başladı.

Ocak 2016'da Herald Sun'a konuşan Iggy, artık Avustralya'da yaşamadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Dürüst olmak gerekirse, benim evim Amerika'da' dedi.

'Avustralya'ya geri dönmek ve ailemi ziyaret etmek harika, ama evde bağlantı yok.'