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'En Çok Sultanbeyli Okusun' diye 'TEBİLMER' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Sultanbeyli ilçesinde, Kaymakamlığın desteğiyle belirlenen 6 okulda, 6- 18 yaş arasındaki çocukların kitap okuma alışkanlığını artırmak, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini geliştirmek amacıyla, Türkiye'de tanınan, sevilen ve kahramanlıklarıyla bilinen isimlerin temalarıyla kurulan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi (TEBİLMER), törenle açıldı.

İlkim EMİRLER/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'un Sultanbeyli ilçesinde, Kaymakamlığın desteğiyle belirlenen 6 okulda, 6- 18 yaş arasındaki çocukların kitap okuma alışkanlığını artırmak, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini geliştirmek amacıyla, Türkiye'de tanınan, sevilen ve kahramanlıklarıyla bilinen isimlerin temalarıyla kurulan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi (TEBİLMER), törenle açıldı. TEBİLMER projesi kapsamında, Aydos Kalesi'nde protokol üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla okuma etkinliği yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nca, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 'En Çok Sultanbeyli Okuyor' sloganıyla başlatılan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi projesi kapsamında, ilçedeki 6 okula teknolojik ekipman, donanım ve fiziksel düzenlemeler yapıldı. Türkiye'de tanınan, sevilen ve kahramanlıklarıyla bilinen isimlerin fotoğrafları kullanılarak her biri için ayrı tema oluşturulan merkezlerde, öğrencilere eğitim verilecek. Okullara açılan öğrenme merkezleri için 20 öğretmene 'Eğitici Eğitimi' verildi. Yenilikçi ve girişimci olan çocukların yetiştirilip, okuma kültürünün artırılması için kurulan merkezlerden 78 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERDEN 'BİZ YAZDIK'

TEBİLMER projesi kapsamında, tarihi Aydos Kalesi'nde, Kitap Okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Sultanbeyli Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, Sultanbeyli Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Mazak, Sultanbeyli Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Murat Ermiş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte kitap okudu. Ardından Aydos Kalesi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Daha sonra projeye üye olan öğrencilerin kendilerinin yazdığı deneme, hikaye ve şiirlerin toplandığı 'Biz Yazdık' kitabı katılımcılara dağıtıldı.

Sultanbeyli'de oluşturulan TEBİLMER'ler sırasıyla şu şekilde:

Ömer Halisdemir Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Şehit Muhammed Fazlı Demir AİHL

Aziz Sancar Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Aziz Sancar Anadolu Lisesi

Vecihi Hürkuş Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Sabiha Gökçen MTAL

Naim Süleymanoğlu Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi

Fatih Sultan Mehmet Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu

Nasrettin Hoca Bilgi ve Öğrenme Merkezi-Kaptanı Derya İlkokulu

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