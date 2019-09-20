'En Çok Sultanbeyli Okusun' diye 'TEBİLMER' projesi

İlkim EMİRLER/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'un Sultanbeyli ilçesinde, Kaymakamlığın desteğiyle belirlenen 6 okulda, 6- 18 yaş arasındaki çocukların kitap okuma alışkanlığını artırmak, yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini geliştirmek amacıyla, Türkiye'de tanınan, sevilen ve kahramanlıklarıyla bilinen isimlerin temalarıyla kurulan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi (TEBİLMER), törenle açıldı. TEBİLMER projesi kapsamında, Aydos Kalesi'nde protokol üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla okuma etkinliği yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nca, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 'En Çok Sultanbeyli Okuyor' sloganıyla başlatılan Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi projesi kapsamında, ilçedeki 6 okula teknolojik ekipman, donanım ve fiziksel düzenlemeler yapıldı. Türkiye'de tanınan, sevilen ve kahramanlıklarıyla bilinen isimlerin fotoğrafları kullanılarak her biri için ayrı tema oluşturulan merkezlerde, öğrencilere eğitim verilecek. Okullara açılan öğrenme merkezleri için 20 öğretmene 'Eğitici Eğitimi' verildi. Yenilikçi ve girişimci olan çocukların yetiştirilip, okuma kültürünün artırılması için kurulan merkezlerden 78 bin kişinin faydalanması bekleniyor.