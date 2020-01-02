En çok takipçisi olan fenomen Instagram hesapları

Günümüzde sosyal medya fenomen olmak pek de zor değil. Genel olarak baktığımızda bu işin hakkını veren pek çok isim mevcut. Fakat çektiği saçma sapan videolar sayesinde birkaç gün içerisinde fenomen haline gelenlerin sayısı da pek de azımsanacak sayıda değil. Öyle ki bu ülke "yılan, korktun mu?" diyerek fenomen olanları gördü.

Herşeye rağmen Instagram'daki takipçi göstergesinin bir statü olarak görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu arada dip not olarak belirtelim. En çok takipçisi olan instagram hesapları listemiz her ay düzenli olarak güncellenecektir. Bu güncelleme ile hem takipçi sayıları, hem de sıralama değişebilir.

10) Taylor Swift

Takipçi Sayısı: 123.55 milyon

9) Neymar

Takipçi Sayısı: 129.54 milyon

8) Beyonce

Takipçi Sayısı: 135.68 milyon

7) Kylie Jenner

Takipçi Sayısı: 152.48 milyon

6) Kim Kardashian

Takipçi Sayısı: 153.15 milyon

5) Selena Gomez

Takipçi Sayısı: 163.04 milyon

4) Dwayne Johnson (The Rock)

Takipçi Sayısı: 163.54 milyon

3) Ariana Grande

Takipçi Sayısı: 168.14 milyon

2) Cristiano Ronaldo

Takipçi Sayısı: 191.83 milyon

1) Instagram

Takipçi Sayısı: 320.35 milyon

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