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  4. En çok takipçisi olan fenomen Instagram hesapları

En çok takipçisi olan fenomen Instagram hesapları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bu yazımızda en çok takipçisi olan Instagram hesapları 2020 listesini okurlarımızla paylaşacağız.Hemen baştan belirtelim. Listemizdeki isimlerin hepsi dünyaca ünlü simalardan oluşuyor. Yani kalkıp da tanınmamış bir isim en çok takip edilenler listesine girebilmiş değil.

En çok takipçisi olan fenomen Instagram hesapları

Günümüzde sosyal medya fenomen olmak pek de zor değil. Genel olarak baktığımızda bu işin hakkını veren pek çok isim mevcut. Fakat çektiği saçma sapan videolar sayesinde birkaç gün içerisinde fenomen haline gelenlerin sayısı da pek de azımsanacak sayıda değil. Öyle ki bu ülke "yılan, korktun mu?" diyerek fenomen olanları gördü.

Herşeye rağmen Instagram'daki takipçi göstergesinin bir statü olarak görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu arada dip not olarak belirtelim. En çok takipçisi olan instagram hesapları listemiz her ay düzenli olarak güncellenecektir. Bu güncelleme ile hem takipçi sayıları, hem de sıralama değişebilir.

10) Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 123.55 milyon

9) Neymar
Takipçi Sayısı: 129.54 milyon

8) Beyonce
Takipçi Sayısı: 135.68 milyon

7) Kylie Jenner
Takipçi Sayısı: 152.48 milyon

6) Kim Kardashian
Takipçi Sayısı: 153.15 milyon

5) Selena Gomez
Takipçi Sayısı: 163.04 milyon

4) Dwayne Johnson (The Rock)
Takipçi Sayısı: 163.54 milyon

3) Ariana Grande
Takipçi Sayısı: 168.14 milyon

2) Cristiano Ronaldo
Takipçi Sayısı: 191.83 milyon

1) Instagram
Takipçi Sayısı: 320.35 milyon

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