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En çok telefon satan markalar açıklandı! Lider Apple mı yoksa Samsung mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

Gartner, 2019'un son çeyreğinde en çok satış yapan akıllı telefon markalarını belirledi. Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaların öne çıktığı araştırmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte 2019'un son çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markalar...

En çok telefon satan markalar açıklandı! Lider Apple mı yoksa Samsung mu?

En çok satan telefonlar neler? En çok telefon satan markalar kim? Kim ne kadar telefon sattı? gibi soruları sık sık duyuyoruz. Bu sorulara cevabı ise çeşitli araştırma şirketleri veriyor. Bu şirketlerden biri olan Gartner, 2019'un son çeyreğine dair hayli enteresan bir veri paylaştı. Gartner en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.

EN ÇOK TELEFON SATAN MARKALAR BELLİ OLDU

Gartner'in araştırmasına göre, toplam akıllı telefon sayısında düşüş yaşanmış durumda. Tüm bunlara rağmen Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi şirketler bu durumdan hiç etkilenmemiş gibi. Zira, Gartner'ın yayınladığı tabloda Samsung toplam 70,404,4 satış adetiyle hala liderliğini koruyor. Samsung bir önceki yılın aynı zamanına göre pazar payı ise aynı kalmış.
Samsung'un ardından ise Apple geliyor. Apple 2019'un son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre pazar payını %1.3 oranında arttırmış durumda. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ler Apple'ın yüzünü güldürmeye başardı anlaşılan.
Akıllı telefon

Samsung ve Apple'ın ardından ise Çin'in önde gelen firması Huawei bizleri karşılıyor. Huawei'de ise 2 milyonluk bir düşüş söz konusu. Buna ABD ile olan ticari ambargo krizinin neden olduğu düşünülüyor. Ancak Huawei Mobile Service (HMS) desteğini yeni açıklayan ve AppGallery'e dev sosyal medya uygulamalarını getireceğini duyuran Huawei'nin 2020 yılında satışlarını arttırması oldukça olası.

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