En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Birçok kişi için bu düzen değişikliği ilk etapta zorlayıcı olsa da, yavaş yavaş alıştıktan sonra herkes evinin tadını çıkarmaya, mutfağını keşfetmeye başlıyor. Mutfakta yeni yemekler, yeni tatlılar yapılırken ana malzemelerden olan ekmek yapımı da birçok kişi tarafından deneniyor. Hem hijyenik olması, hem içerisindeki malzemeyi kontrol edebilme, hem de kendi ekmeğini yapmanın keyfine varan birçok kişi de bu süreci devam ettirebilmek için ekmek yapma makinesi satın almak üzere araştırmalarına başladı. Peki ekmek yapma makinesi satın alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bu yazıda detaylar sizi bekliyor. Her öğünün vazgeçilmez besini olan ekmeği yapmak için ise birçok markanın birbirinden güzel ekmek yapma makineleri bulunuyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan ekmek yapma makineleri program sayısına, alabileceği hamur hacmine, yapım malzemesine göre birbirinden farklılaşıyor. Ekmek yapma makinelerinde beyaz unlu, buğday unlu, çavdarlı gibi çeşitleri kullanarak farklı farklı ekmekler yapmanız mümkün. Farklı sertlikte ya da yumuşaklıkta ekmekler yapabilmek için program sayısı fazla olan ekmek yapma makinesi modellerini seçebilirsiniz. En uygun fiyatlı ekmek yapma makinelerini incele!

1) Tefal Pain&Delices Ekmek yapma makineleri markaları incelendiğinde Tefal, Arçelik, Beko, Sinbo gibi elektronik ürünlerde öne çıkan birçok markanın farklı modellere sahip olduğunu görüyoruz. Tefal Pain&Delices modeli ekmek yapma özelliğinin yanı sıra pizza hamuru, makarna, yulaf lapası ve tahıl gevrekleri yapabilme özelliklerine de sahip. Toplamda 20 programı bulunan bu ekmek yapma makinesi ile aynı zamanda yoğurt, süzme peynir de yapabiliyorsunuz. Mutfakta adeta bir asistan olan Tefal Pain&Delices 500 gr’dan 1 kg’ya kadar hacme sahip. Çıkarılabilir ekmek yapma haznesine sahip olması da temizlik açısından avantaj sağlıyor. 2) Tefal Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi Tefal Pain Dore ekmek yapma makinesi ise daha az programa sahip, bu da daha uygun bir ekmek yapma makinesi olmasını sağlıyor. 3 kabuk pişirme ayarı bulunan bu makinede yine sadece malzemeyi koyuyor, programını ayarlıyor ve çalıştırıyorsunuz, yoğurulması ve pişirmesi işlemini makine sizin için yapıyor. Otomatik ılık tutma özelliği piştikten 1 saat sonraya kadar ekmeğinizin ılık kalmasını sağlıyor.

3) **Arçelik K2720 Ekmek Yapma Makinesi** Yerli markalardan olan Arçelik K2720 modeli ise tam 900 gr hacme sahip. Ekmeğin kabuk rengini de seçebildiğiniz 12 programa sahip olan bu makinenin zamanlama özelliği bulunuyor. Sıcak tutma özelliğinin yanı sıra baget yapma, glutensiz ekmek yapma, kek yapma, reçel yapma, sütlaç yapma özelliklerine de sahip. 4) Arzum AR2017 Candy Ekmek Yapma Makinesi Arzum’un ekmek yapma makinelerini incelediğimizde en çok tercih edilen ekmek yapma makinesinin Arzum AR2017 olduğunu görüyoruz. 13 programlı olan bu makine, alüminyum alaşımlı yapışmaz ekmek haznesine sahip. Hamur karıştırma kolunu kolayca çıkarabileceğiniz çıkarma kancası bulunan AR2017 aynı zamanda ekmek kabuğu rengini açık, orta, koyu şekilde seçebilme imkanı da sunuyor. Ekmeği yaptıktan sonra 1.5 saat sıcak tutma kapasitesine sahip olan Arzum AR2017, en ucuz ekmek yapma makineleri arasında yer alıyor. 5) Fakir Pane Deluxe Tüketiciler tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen markalardan olan Fakir’in ekmek yapma makineleri arasındaki modeli ise Fakir Pane Deluxe olarak karşımıza çıkıyor. Paslanmaz çelikten yapılmış olan Fakir Pane Deluxe toplamda 10 programa sahip. Yanmaz, yapışmaz pişirme kabına sahip olan bu modelin yoğurma aparatı, karıştırma aparatı, ölçü kabı ve kaşığı bulunuyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde ekmeğinizi istediğiniz zamanda pişirmeye başlayabiliyorsunuz. Kek ve marmelat yapmanıza da imkan veren Fakir’in bu modelinde yine ekmek kabuğunun rengini ayarlayabilme özelliği de bulunuyor. Toplamda 1000 gr hacme sahip olan makinenin, sesli uyarı özelliği de bulunuyor.

Ekmek Yapma Makinesi Fiyatları Ekmek yapma makinesi fiyatları incelendiğinde ise hem markaların, hem de program özelliklerinin fiyatı arttırdığı görülüyor. Marka bilinirliği yüksek olan bir model satın almak istediğinizde bütçenizi de bir o kadar arttırmanız gerekiyor. Ancak bu da beraberinde uzun süreli kullanım ve iyi bir servis hizmeti kazanmanızı sağlıyor. Daha ekonomik bir ekmek yapma makinesi için ise, malzemesi daha güçsüz olan, program sayısı az olan markaların ürünlerini tercih edebilirsiniz. Ekmek makinesi satın alma aşamasında dikkat etmeniz gereken şey ise mutlaka diğer kullanıcı görüşlerini okumak. Ekmek yapma makinesi yorumlarını okuyarak hem makineleri karşılaştırabilir, hem de sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek ürün hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ekmeğin ana malzemeleri aynı olmakla birlikte ölçüler birbirinden değişiklik gösterebiliyor. Üstelik ekmek yaparken içerisine koyacağınız ceviz, kuru üzüm gibi gıdalarla ekmeğinizi çeşitlendirmeniz de mümkün. Kimi ekmek yapma makinelerini satın alırken beraberinde ekmek tarifleri kitabı da geliyor. Yine satın alma aşamasında bu tarif defterini de değerlendirmeye alabilirsiniz.