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  4. En çok tıklanan satış sitesini birebir kopyaladılar! İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Klima alamadı, bir de alay konusu oldu

En çok tıklanan satış sitesini birebir kopyaladılar! İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Klima alamadı, bir de alay konusu oldu

27.08.2024 17:08
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Dolandırıcılar klima satışlarındaki artışı fırsat bildi. En çok tıklanan ilan sitelerinden birini birebir kopyaladılar. İstanbul'da bir vatandaş da o dolandırıcıların ağına düştü, bir de alay konusu oldu.

Dolandırıcılar fark edilmesi güç bir yönteme başvurarak vatandaşları ağına düşürüyor. Bilinip tanınan, güvenilen siteleri tıpatıp kopyalayan sahtekarların son kurbanı oto tamir işletmecisi Bayram Aydın oldu.

PARAYI GÖNDERDİ, KLİMA GELMEDİ

Bayram Aydın, İstanbul'daki dükkanına klima almak istiyordu. İnternette 13 bin liraya klima buldu. Arkadaşına da akıl danıştıktan sonra almaya karar verip parayı gönderdi. Ancak klima gelmedi. Ekol TV'nin haberine göre Aydın muhatabına ulaşmaya çalıştığında dolandırıcılar bir de alay etti.

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TEKRAR PARA İSTEDİLER: ÖNCEKİ SİZE GERİ GELECEK

Aydın telefonla tekrar aradığında dolandırıcılar "Dekonta ilan numaranızı yazmamışsınız. İlan numaranızı yazarak parayı tekrar gönderin. Önceki gönderdiğiniz para 90 saniye içinde hesabınıza geri gelecek" dedi.

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PARA GELMEYİNCE HESAP SORUP ALAY ETTİLER

Aydın parayı göndermedi. Dolandırıcı Aydın'ı arayıp "Para nerede" diye sorunca Aydın öyle bir site olmadığını ifade etti. Dolandırıcıysa kendisiyle "Uyandın galiba keriz, paranı aldık" diye alay etti, küfredip telefonu kapattı.

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Dolandırılan Bayram Aydın suç duyurusunda bulundu.

"VATANDAŞLARIN GÜVENDİĞİ SİTELER BİREBİR KOPYALANIYOR"

İnternetten alışverişte dolandırılmamak için TÜDER Başkanı Levent Küçük şu uyarılarda bulundu:

"Bu tür yöntemlerde tanınmış, bilinen, vatandaşların güvendiği siteler birebir kopyalanıyor, onların görselleri alınıyor. Sanki o siteden satışa sunulmuş gibi maalesef satış yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan alışveriş yaparken güvenilirliğinden emin olmadığımız, yasal işletme statüsünde olmayan firma veya kişilerden kesinlikle alışveriş yapmamalıyız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık e-ticaret klima
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