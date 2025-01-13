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En çok tüketilen sebzede hastalık! 400 ton imha edildi... "Piyasaya sürüldü mü?" sorusu cevap buldu

13.01.2025 10:57
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Neredeyse herkesin sofrasında bulunan patateste bitki hastalığı tespit edildi. 2 bin 500 ton patatesin imhası devam ederken, Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu açıklamalarda bulundu ve şimdiye kadar 400 ton patatesin imha edildiğini duyurdu. Kabaoğlu, "Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir" denildi.

En çok tüketilen sebzede hastalık! 400 ton imha edildi... "Piyasaya sürüldü mü?" sorusu cevap buldu

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha işleminin yürütüldüğü Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ÜRÜNÜN UYGUN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İMHASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Patateslerde bitki hastalığı tespit edildiğini belirten Kabaoğlu, "Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevli inspektörler (kontrol görevlisi) tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir" dedi.

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"HİÇBİR ŞEKİLDE PİYASAYA SÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Kabaoğlu, ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını ifade ederek, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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"BİTKİNİN KENDİSİNE HAS HASTALIĞI SEBEBİYLE İADE EDİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
patates hastalık Sebze
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