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En çok yapılan yanlışlar arasında bulunuyor! Diyabete davetiye çıkarıyor

28.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak görülüyor. Ancak birçok insan kahvaltı yapmak istemiyor veya kahvaltı yapmaya zaman ayıramıyor. Uzmanlar bu durumun tehlikelere yol açtığın belirtiyor. Sabahları kahvaltı yapmamak diyabet gibi çok riskli hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

En çok yapılan yanlışlar arasında bulunuyor! Diyabete davetiye çıkarıyor

Kahvaltı gün içerisinde bize enerji veren en önemli öğün. Tüm günümüzü etkisi altına alan kahvaltının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Özellikle okul çağındaki birçok çocuk kahvaltıyı aksatıyor. Diyetisyen Reyhan Berber, “ Yetersiz beslenme, uyku düzenini de bozabilir ve çocuğu tam bir okul gününden hiçbir şey alamayacak kadar yorgun hale getirebilir. Ek olarak, beyin fonksiyonları genç yaşta hızla gelişir. Doğru besinler olmadan beyin gelişimi bilişsel ve mental olarak sağlıklı bir gelişim gösteremez.Bu durumda da öğrenme yetenekleri üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere neden olur ”dedi.

UZUN SÜREN AÇLIK ÇOCUKLARDA DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

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Diyetisyen Berber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul çağındaki çocukların sağlığı için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmamız lazım. Çocuklarımıza zararlı yiyecekleri; yememesi gerektiği şeklinde değil, neden yememesi gerektiği şeklinde anlatmalıyız. Günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltı kesinlikle atlanılmamalı. Çocuk, sabah kahvaltı yapmadığında öğle yemeğine kadar 4-6 saatlik yaşayabilir. Bu da özellikle çocuklarda diyabete davetiye çıkarıyor. Bu sebeple çocuklarda diyabet görülme yaşı, 12-13'e kadar inmiş durumda. Çocuklarımıza bu öğünü teşvik etmek için tabak süslemeleri yapın. Çocuğunuzun buzdolabına, masasına, tabağına neler yapması gerektiğini minik notlar halinde bırakın.”

DOYMUŞ YAĞLAR HAFIZAYI BOZUYOR

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Sağlıklı beslenmenin vücut için gerekli besinlerin yeterli miktarda ve dengeli bir şekilde alınmasıyla olacağını vurgulayan Diyetisyen Berber, “ Nörobilim Derneği'nin yaptığı son araştırmalara göre yüksek düzeyde doymuş yağ içeren beslenme tarzının öğrenmeyi ve hafızayı bozduğunu ortaya koyuyor. Daha az yağlı şekerli ve tuzlu geleneksel ürünlere yönelmenin çocuklarımıza daha sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam ettirmeye yardımcı olacaktır. Yoğurt, pekmez, bulgur, turşu gibi geleneksel gıdalarımızın yanı sıra işlenmemiş gıdaların tüketilmesi daha sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağlayacaktır.” İfadelerini kullandı.

DİYABET BELİRTİLERİ

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  • Ağız kuruluğu,
  • Çok su içme isteği,
  • Gece idrara sık kalkma,
  • Aşırı ve sık yeme isteği,
  • Aşırı tatlı yeme isteği,
  • El ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma hissi,
  • Ani ve istemsiz kilo kaybı.

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Anahtar Kelimeler:
diyabet kahvaltı hafıza beslenme doymuş yağ risk
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