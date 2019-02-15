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En çok yeşil bina sertifikası alan altıncı ülke olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Çevre dostu yeşil bina sertifikasına sahip ülkeler belli olurken, Türkiye’nin LEED yeşil bina sertifikasına sahip 6’ncı ülke olduğu görüldü.Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyada yeşil bina sertifikasına sahip ülkeleri konu alan araştırmayı inceledi.

En çok yeşil bina sertifikası alan altıncı ülke olduk

Çevre dostu yeşil bina sertifikasına sahip ülkeler belli olurken, Türkiye’nin LEED yeşil bina sertifikasına sahip 6’ncı ülke olduğu görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyada yeşil bina sertifikasına sahip ülkeleri konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Amerikan Yeşil Bina Konseyi USGBC verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin LEED yeşil bina sertifikasına sahip 6’ncı ülke olduğu görüldü. Böylelikle, 31 Aralık 2018 itibarıyla 10,90 milyon metrekarelik sınıflandırılmış bina alanına sahip Türkiye’nin 337 adet sertifikasını almış projesi olduğu saptandı. Araştırma 150 ülkeyi kapsarken, Türkiye’nin önünde yer alan 5 ülke Kanada, Çin, Hindistan, Brezilya ve Kore olarak belirlendi. Bu bağlamda bakıldığında da Kanada’nın 46,81 milyon metrekare, Çin’in 68,83 milyon metrekare, Hindistan’ın 24,81 milyon metrekare, Brezilya’nın 16,74 milyon metrekare ve Kore’nin 12,15 milyon metrekare sertifikalandırılmış alanının olduğu gözlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz son 5 yılda ’yeşil bina’ başlığı altında 3 bin 167 haber yansıması tespit edilirken, yine aynı zaman diliminde yeşil bina sertifikalarıyla konuşulan haber sayısı ise sadece 115 olarak görüldü.

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