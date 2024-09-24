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  4. 'En cömert' unvanı Türkiye'ye! BM bütçesine sağlanan katkı ülkemizi ilk 20'ye soktu

'En cömert' unvanı Türkiye'ye! BM bütçesine sağlanan katkı ülkemizi ilk 20'ye soktu

24.09.2024 16:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı BM 79. Genel Kurulu dünyanın gözünü New York'a çevirdi. Bu sırada Türkiye'nin üye olduğu 79 yılda örgüte sağladığı katkılarla ilgili dikkat çekici detaylar gündeme geldi. BM bütçesine en çok katkı sağlayan ilk 20 ülkeden biri olan Türkiye "dünyanın en cömert ülkesi" unvanını aldı.

'En cömert' unvanı Türkiye'ye! BM bütçesine sağlanan katkı ülkemizi ilk 20'ye soktu

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e1945 yılında üye oldu. Aradan geçen 79 yılda örgüte en somut katkı sağlayan ve öncü roller üstlenen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 4 kez geçici üyelik unvanını aldı.

"DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ"

TRT Haber'in haberine göre Türkiye, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonlarında da öncü rol oynadı. "Barış İçin Arabuluculuk" ve "Medeniyetler İttifakı" gibi girişimlerin liderliğini yürüttü. Türkiye, Birleşmiş Milletler bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden de biri oldu. 2021 yılında gayrısafi milli gelirinin yüzde 0 virgül 86’sını insani yardım için ayıran Türkiye, "dünyanın en cömert ülkesi" unvanını aldı.

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TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ ROL OYNADI

Rusya-Ukrayna Savaşının neden olduğu tahıl krizinde Türkiye, Birlemiş Milletler ile işbirliği içerisinde sorun çözücü oldu. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasına liderlik ederek milyonlarca ton tahılın sevkiyatını sağladı.

İSRAİL'İN KATLİAMINI DÜNYAYA DELİLLERİYLE DUYURDU

İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle Birleşmiş Milletler'de düzenlenen toplantılarda da Türkiye ön sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divan'ında açılan soykırım davasına müdahil oldu. İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarını delilleriyle dünyaya anlattı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde de yoğun mesai harcadı. 2014 yılında 3 yıllığına konseye seçildi ekonomik ve sosyal çalışmalarda aktif rol aldı.

İLK 'DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ' İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen tarihteki ilk Dünya İnsani Zirvesi, 2016 yılında İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Zirvesi, 10 binden fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler'in merkezi olan New York’un dışında gerçekleştirilen en geniş çaplı zirve oldu.

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Anahtar Kelimeler:
birleşmiş milletler
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