En Detaylı Sarılık Rehberi: Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hepatit A, B, C testleri, bilirubin testi, alyuvarlarla beyaz kan hücrelerinin sayımının yapıldığı kan testleriyle sarılık ortaya çıkarılabilir. Yalnızca yetişkinlerde değil yeni doğan bebeklerde de görülen bir rahatsızlıktır.

SARILIK BULAŞICI MIDIR?

Yalnızca bazı mikroplara bağlı oluşan sarılık türleri bulaşıcıdır. Bulaşıcı sarılık türüne viral hepatit adı verilir ve karaciğerde görülen iltihaplı bir rahatsızlıktır. Hepatit A, B, C, D, E virüslerinin bulaşmasıyla oluşur. A ve E virüsleri dışkıyla ve bu dışkıyla kirlenmiş olan su, sebze, meyve gibi besinler aracılığıyla bulaşır. B ile C virüsleri kan yoluyla bulaşır. Ortak jilet ve diş fırçası kullanımı, mikroplu enjektör, cinsel temas ve steril olmayan diş tedavisiyle ise B ve C virüsleri yayılır.

Hepatit A ile E enfeksiyonları tamamen iyileştirilebilir. Ancak hepatit B ile C enfeksiyonları kronikleşerek siroz, karaciğer kanseri gibi rahatsızlıklara evrilebilir.

SARILIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sarılık kendini ilk önce ateş ve bitkinlik hissi ile gösterir. Kuluçka süresi 10-40 gün gibi uzun bir süre olduğu için hastalığın belirtileri bu sürede ortaya çıkar. Kandaki bilirubin seviyesinin artmasıyla birlikte meydana gelen sarılığın en temel belirtisi cildin ve göz beyazının sarı bir renk almasıdır.

Sarılık belirtileri şu şekilde sıralanabilir: