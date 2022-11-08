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En düşük emekli maaşı 2022 yılında ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı nasıl hesaplanır?

08.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı sorgulama devamlı gündemde olan konular arasında en başlarda geliyor. Emekli bireyler, kendi emekli aylığı bilgilerini sorgularken bir yandan da en düşük emekli maaşı ne kadar ya da en yüksek emekli maaşı kaç para oldu öğrenmek isteyebiliyor. En düşük emekli aylığı emeklilerin sigorta tipine göre farklılıklar gösteriyor diyebiliriz. Peki, en düşük emekli maaşı 2022 yılında ne kadar?

En düşük emekli maaşı 2022 yılında ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Özellikle Haziran ayının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 2022 yılında Temmuz ayı zamları ile birlikte büyük değişime uğradı. Emekli maaşları için her yılın ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Yapılacak bu zamlar hususunda belirleyici faktör ise ülke ekonomisindeki enflasyon oranları. Örneğin ocak ayında dönemin enflasyonu göz önünde bulundurularak en düşük emekli aylığı 1.500₺’den 2.500₺’ye çıkarılmıştı. 2022 Haziran ayında enflasyon oranını yıllık %78.62, aylık olarak ise %4.95 olarak açıklandı. Bu açıklama sonrasında ise her yıl Temmuz ayında yapılan emekli maaşlarının da zam oranı netleşmiş oldu. Böylece emekli maaşı tablosu için belli başlı değişimler yaşandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Son zamlar ile birlikte Türkiye’de en düşük emekli maaşı 2022 yılının son yarısında 3.500₺ olarak belirlendi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsayan bu artışta emekli maaşlarında yaklaşık %42.35 oranında artış yaşanmış oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için emekli maaşı tablosu alt sınırı böylece şu hali almış oldu:

  • BAĞ-KUR Tarım Emeklileri İçin: 3.500₺
  • BAĞ-KUR Esnaf Emeklileri İçin: 3.500₺
  • 2000 Öncesi SSK Emeklileri İçin: 4.867₺
  • 2000 Sonrası SSK Emeklileri İçin: 3.500₺

Emekli memur aylıklarında ise %41.69 oranında bir artış söz konusu. Bu artışa göre memurlarda en düşük emekli aylığı 6.078₺ oldu. Ancak emekli maaşı farklı sigortalar, kişilerin çalışırken ortalama aylık kazancı ve güncelleme katsayısı gibi birçok değişken etkene göre belirleniyor. Bu sebeple her emeklinin emekli aylığı da kendisine bağlı oluyor.

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4A emekli maaşı hesaplama

Bir örnekle açıklamak gerekirse 4A emekli maaşı hesaplanırken üç farklı döneme ayrılıyor: 1999 öncesi, 1999-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem. Her dönemde hesaplama şekilleri bir diğerinden biraz daha farklı oluyor ve farklı etkenlere dikkat ediliyor. 1999 öncesi dönemde prim ödenen süre ve gösterge rakamları daha yüksek olurken 2008 sonrası dönemde ise büyüme rakamları ve enflasyon oranları daha ön planda oluyor. Bu yüzden, kendi emekli maaşı en düşük emekli aylığı mı öğrenmek isteyen emeklilerin yapabileceği en doğru şey emekli maaşı sorgulama işlemlerini internet üzerinden yapmak oluyor.

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplama robotları sayesinde emekliler ya da emekli adayları, emeklilik tiplerine göre e-Devlet Kapısı ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun resmî sitesinden emekli aylıklarını sorgulayabiliyorlar. e-Devlet'e PTT şubelerinden aldıkları şifre ile giriş yapan emekliler, emekli maaşı sorgulama işlemlerini buradan kolayca halledebilirler. Gerek e-Devlet Kapısı üzerinden gerek ise SGK üzerinden emekli maaşı sorgulama ile emekliler kendi aylıkları ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkı kolayca görebilirler.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylığı sorgulama sayfasına da şu linkten ulaşılabilir: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/


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Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
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