En düşük hava sıcaklığı eksi 9 dereceyle o ilde ölçüldü

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 9, Ağrı’da 6 ve Iğdır 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Kars’ta 9, Ağrı’da 12 ve Iğdır’da 13 olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yerleşim yerleri arasında gece sıcaklığın en düşük olduğu yer, sıfırın altında 11,1 dereceyle Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi, Kars, Selim 9,8 ve Kars Harakani Havalimanı 10,4 oldu.

Öte yandan Kars ve çevresinde özellikle hava sıcaklığının geceleri mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır