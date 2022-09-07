En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Karabük Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında yapılan toplu sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu. İşçiler zam sevincini göbek atarak kutladı.

HER 6 MAYIS'TA 250 LİRA

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesinde mutlu sona ulaşıldı. Sözleşme görüşmeleri sürerken işçiler belediye dışarısında kendilerine verilecek güzel haberi bekledi. TİS’in imzalanmasının ardından işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Rafet Vergili tezahüratla karşılandı. Burada konuşma yapan Başkan Vergili, bu zamana kadar işçilerin rahat geçinmeleri için hesap yaptıklarını ifade ederek, maaşlarını bir gün dahi geciktirmediklerini hatırlattı. Vergili, belediyede yevmiyeler hariç bir işçinin en az alacağı ücretin 8 bin TL olacağını aktararak her 6 Mayıs’ta ek olarak 250 TL verileceğini söyledi.

DAVUL ZURNAYLA GÖBEK ATTILAR

Konuşmaların ardından büyük sevinç yaşayan işçiler davul ve zurna eşliğinde göbek atarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesini kutladılar.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Düzyer, Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin elinden geleni yaptığını ve belediye bütçesini aşarak emekçinin hakkını verdiğini kaydederek teşekkür etti. (İHA)

