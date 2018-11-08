En eski hayvan resmi bulundu! Tam 40 bin yıllık

40 bin yıllık resim, adanın Endonezya'ya bağlı Doğu Kalimantan bölgesindeki ıssız ve dağlık alandaki mağaralardan birinde keşfedildi. Uzmanlara göre, resmedilen sığır türü hala varlığını sürdüren Malezya yaban sığırı. Keşifte bulunan tek çizimler sığırla kısıtlı değildi. Mağarada insan figürlerine de rastlayan uzmanlar, bu çizimlerin de 13 bin yılı aşkın süre önce çizildiği görüşünde.

1 / 5 Güneydoğu Asya'da yer alan Borneo adasındaki bir mağarada keşfedilen çizimin, bugüne kadar bulunan en eski hayvan resmi olduğu açıklandı. 40 bin yıllık resmin figüratif resmin en eski örneği olduğu düşünülüyor. Figüratif resim, soyut formları değil gerçek varlık ve nesnelerin tasvirini kapsıyor.

2 / 5 RESMEDİLEN HAYVANIN BİR YABAN SIĞIRI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR BBC internet sitesi bilim editörü Paul Rincon'ın haberine göre uzmanlar, keşfedilen resimde hangi hayvanın betimlendiğini kesinleştiremedi ancak tahminleri, bunun bir Malezya yaban sığırı olduğu yönünde. Malezya yaban sığırı bugün bu bölgede hala yaşamakta olan bir sığır türü. Borneo adası siyasi olarak Malezya, Endonezya ve Brunei arasında bölünmüş durumda. Resim, adanın Endonezya'ya bağlı Doğu Kalimantan bölgesindeki ıssız ve dağlık alandaki mağaralardan birinde keşfedildi.

3 / 5 EL ŞABLONLARI DA BULUNDU Bu mağaralarda prehistorik (tarih öncesi) döneme ait binlerce resim, çizim ve diğer görsel tasvir eseri keşfedildi. Bunların arasında el şablonları, hayvanlar, soyut işaretler ve semboller yer alıyor. Bu son araştırmaya katılmayan, prehistorik sanat konusunda çok önemli bir isim olarak değerlendirilen, Fransa'daki Bordeaux Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francesco d'Errico, "Burası birçok resmin ve birçok mağaranın bulunduğu çok büyük bir alan. Ortadaki, çok büyük bir arkeolojik keşif" dedi.

4 / 5 Araştırmanın başındaki isimlerden, Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'den Maxime Aubert keşifle ilgili şunları söyledi:"Bugüne kadar tarihlendirdiğimiz en eski mağara sanatı resmi, tanımlanamayan bir hayvan. Bu, muhtemelen Borneo ormanlarında hala bulunan bir yaban sığırı türü. En az 40 bin yaşındaki resim artık, bugüne kadar bilinen en eski figüratif sanat eseri."