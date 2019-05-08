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"En eski volkan patlama resmi olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Uluslararası bir grup araştırmacı, Manisa'daki Çakallar volkanında bronz çağında meydana gelen patlamanın ayrıntılarını ortaya çıkardı - Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İnan Ulusoy: - "Kanlıtaş kaya resminin Çakallar volkanının patlamasını resmettiği varsayımı doğruysa bu resim, insanların patlamaya şahit olduğunun ayak izleriyle birlikte kanıtlanabildiği en eski volkan patlama resmi olabilir"

Uluslararası bir grup araştırmacı, Manisa'daki Çakallar volkanında bronz çağında meydana gelen patlamanın ayrıntılarını ortaya koydu.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası bir grup araştırmacı, Manisa'daki Çakallar volkanında meydana gelen patlamanın ayrıntılarını araştırdı.

Araştırma, Hacettepe Üniversitesinden İnan Ulusoy ve Erdal Şen, İstanbul Teknik Üniversitesinden Mehmet Akif Sarıkaya, Heidelberg Üniversitesinden Axel K. Schmitt, Curtin Üniversitesinden Martin Danisik ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Erdal Gümüş'ün yer aldığı volkanolog, coğrafyacı ve jeokronologlardan oluşan grup tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, UNESCO Kula Jeoparkı'nda yer alan Kanlıtaş kaya resmindeki ayak izleri, insanların volkanik patlamaya şahit olduğunu kanıtladı.

- "En eski volkan patlama resmi olabilir"

Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İnan Ulusoy, Çakallar volkanındaki volkanik faaliyetin, nemli olarak nitelenebilecek hidrovolkanik bir patlamayla başladığını belirterek, nemli volkanik kül üzerinde insanların ve muhtemelen onlara eşlik eden köpeklerin patlama merkezine doğru ilerlediklerini gösteren ayak izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Bu izlerin, insanların volkanik faaliyeti güvenli bir uzaklıkta izlediklerini gösterdiğini vurgulayan Ulusoy, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ayak izlerine yaklaşık 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde bir kaya sığınağına çizilmiş olan Kanlıtaş kaya resmi, patlayan bir cüruf konisini ve lav akıntısını tasvir ediyor gibi görünüyor. Kaya resmi ayrıca volkan çiziminin üstünde baş ve işaret parmağı olmayan üç el baskısı ile de işaretlenmiş. Kula ayak izlerinin sahipleri bu esrarengiz doğal olayı seyretmeye gelen ve daha sonra bunu bir duvar resmiyle kayda dönüştüren dünyanın ilk volkanologları mı? Bu soruda hala bir spekülasyon payı var fakat yeni radyometrik yaş tayinleri yüksek bir kesinlikle volkanik patlamanın Bronz Çağı'nda olduğunu gösteriyor. Kanlıtaş kaya resminin Çakallar volkanının patlamasını resmettiği varsayımı doğruysa, bu resim, insanların patlamaya şahit olduğunun ayak izleriyle birlikte kanıtlanabildiği en eski volkan patlama resmi olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
araştırma Çakallar Volkanı volkanik patlama

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